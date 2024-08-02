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В Горловке при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:01 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/gorlovka-1963592956.html
В Горловке при атаке БПЛА ранен мирный житель
В Горловке при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024
В Горловке при атаке БПЛА ранен мирный житель
Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:01
2024-08-02T08:01
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. По его словам, сброшенный с беспилотника снаряд повредил и гражданский автомобиль в центре города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 6.00 мск беспилотник ВСУ сбросил один снаряд в Центрально-Городском районе Горловки. Кроме того, в 7.10 этот район обстреляли тремя снарядами калибра 155 миллиметров. По данным ведомства, в 01.10 три кассетных снаряда указанного калибра было выпущено по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html
https://ria.ru/20240802/vsu-1963585434.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при атаке БПЛА ранен мирный житель

В Горловке при сбросе боеприпаса с БПЛА ранен мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. По его словам, сброшенный с беспилотника снаряд повредил и гражданский автомобиль в центре города.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 6.00 мск беспилотник ВСУ сбросил один снаряд в Центрально-Городском районе Горловки. Кроме того, в 7.10 этот район обстреляли тремя снарядами калибра 155 миллиметров. По данным ведомства, в 01.10 три кассетных снаряда указанного калибра было выпущено по Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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