https://ria.ru/20240802/gorlovka-1963592956.html
В Горловке при атаке БПЛА ранен мирный житель
В Горловке при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024
В Горловке при атаке БПЛА ранен мирный житель
Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:01
2024-08-02T08:01
2024-08-02T08:01
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. По его словам, сброшенный с беспилотника снаряд повредил и гражданский автомобиль в центре города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 6.00 мск беспилотник ВСУ сбросил один снаряд в Центрально-Городском районе Горловки. Кроме того, в 7.10 этот район обстреляли тремя снарядами калибра 155 миллиметров. По данным ведомства, в 01.10 три кассетных снаряда указанного калибра было выпущено по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html
https://ria.ru/20240802/vsu-1963585434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
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В Горловке при атаке БПЛА ранен мирный житель
В Горловке при сбросе боеприпаса с БПЛА ранен мирный житель