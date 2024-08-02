https://ria.ru/20240802/google-1963760658.html

В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России

В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России - РИА Новости, 02.08.2024

В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России

Google уведомлен о том, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, однако проблема не на стороне видеохостинга, это не результат технического... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:19

2024-08-02T19:19

2024-08-02T19:19

технологии

россия

дмитрий песков

александр хинштейн

youtube

google

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Google уведомлен о том, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, однако проблема не на стороне видеохостинга, это не результат технического сбоя, заявили РИА Новости в компании. "Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - говорится в сообщении. Россияне за два дня пожаловались на работу видеохостинга YouTube почти 20 тысяч раз, при этом большая часть жалоб - свыше 14 тысяч - была оставлена в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ. Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Тогда как в Роскомнадзоре сказали РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html

https://ria.ru/20240801/poseschaemost-1963486181.html

https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html

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технологии, россия, дмитрий песков, александр хинштейн, youtube, google