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В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России - РИА Новости, 02.08.2024
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19:19 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/google-1963760658.html
В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России
В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России - РИА Новости, 02.08.2024
В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России
Google уведомлен о том, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, однако проблема не на стороне видеохостинга, это не результат технического... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:19
2024-08-02T19:19
технологии
россия
дмитрий песков
александр хинштейн
youtube
google
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Google уведомлен о том, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, однако проблема не на стороне видеохостинга, это не результат технического сбоя, заявили РИА Новости в компании. "Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - говорится в сообщении. Россияне за два дня пожаловались на работу видеохостинга YouTube почти 20 тысяч раз, при этом большая часть жалоб - свыше 14 тысяч - была оставлена в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ. Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Тогда как в Роскомнадзоре сказали РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html
https://ria.ru/20240801/poseschaemost-1963486181.html
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технологии, россия, дмитрий песков, александр хинштейн, youtube, google
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, YouTube, Google
В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России

Google: проблема с доступом к YouTube в России не на стороне видеохостинга

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Google уведомлен о том, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, однако проблема не на стороне видеохостинга, это не результат технического сбоя, заявили РИА Новости в компании.
"Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - говорится в сообщении.
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Россияне за два дня пожаловались на работу видеохостинга YouTube почти 20 тысяч раз, при этом большая часть жалоб - свыше 14 тысяч - была оставлена в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".
Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ.
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Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Тогда как в Роскомнадзоре сказали РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
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