https://ria.ru/20240802/gonsales-1963783473.html

Эквадор считает Гонсалеса победителем на выборах президента Венесуэлы

Эквадор считает Гонсалеса победителем на выборах президента Венесуэлы - РИА Новости, 02.08.2024

Эквадор считает Гонсалеса победителем на выборах президента Венесуэлы

Эквадор признал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле, сообщила администрация президента. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:21

2024-08-02T21:21

2024-08-02T21:22

в мире

эквадор

венесуэла

выборы президента венесуэлы — 2024

николас мадуро

дмитрий песков

каракас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962524728_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_50ce06d4988f18a7da70d4f62b3dbcfd.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Эквадор признал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле, сообщила администрация президента."Правительство Эквадора признает Эдмундо Гонсалеса как законного победителя на президентских выборах в Венесуэле", - говорится в сообщении.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего лидера страны Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1200 человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы .

https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html

эквадор

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эквадор, венесуэла, выборы президента венесуэлы — 2024, николас мадуро, дмитрий песков, каракас