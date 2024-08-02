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В суданском Северном Дарфуре начался голод - РИА Новости, 02.08.2024
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22:44 02.08.2024 (обновлено: 23:02 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/golod-1963793266.html
В суданском Северном Дарфуре начался голод
В суданском Северном Дарфуре начался голод - РИА Новости, 02.08.2024
В суданском Северном Дарфуре начался голод
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтверждает, что в суданской провинции Северный Дарфур начался голод, говорится в заявлении регионального РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:44
2024-08-02T23:02
в мире
судан
северный дарфур
джидда
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
союз биатлонистов россии (сбр)
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ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтверждает, что в суданской провинции Северный Дарфур начался голод, говорится в заявлении регионального координатора УВКБ по делам беженцев в Судане Мамаду Бальде. "Тревожные признаки были налицо в течение нескольких месяцев. Теперь у нас есть трагическое подтверждение того, что в суданском регионе Северный Дарфур начался голод. Перемещенные женщины, дети и мужчины умирают от голода, недоедания и болезней. Это является четким свидетельством уязвимости людей, вынужденных спасаться бегством, многие из которых бежали неоднократно", - сказано в документе. Бальде добавил, что самая острая гуманитарная катастрофа в мире - в Судане, растет и углубляется с каждым днем, угрожая охватить весь регион. "Прибытие миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц доводит принимающие общины до критического состояния. По мере роста масштабов насилия в Судане, люди, пересекающие границы в поисках безопасности, будут попадать во все более опасные условия. Необходимы срочные действия, чтобы предотвратить еще больше смертей и страданий", - считает представитель УВКБ. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 7 миллионов человек. В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры, в результате которых пришли к соглашению о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.
https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html
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судан
северный дарфур
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в мире, судан, северный дарфур, джидда, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, союз биатлонистов россии (сбр)
В мире, Судан, Северный Дарфур, Джидда, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Союз биатлонистов России (СБР)
В суданском Северном Дарфуре начался голод

УВКБ ООН подтверждает, что в суданской провинции Северный Дарфур начался голод

© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez FarranПатруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан
Патруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez Farran
Патруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтверждает, что в суданской провинции Северный Дарфур начался голод, говорится в заявлении регионального координатора УВКБ по делам беженцев в Судане Мамаду Бальде.
«
"Тревожные признаки были налицо в течение нескольких месяцев. Теперь у нас есть трагическое подтверждение того, что в суданском регионе Северный Дарфур начался голод. Перемещенные женщины, дети и мужчины умирают от голода, недоедания и болезней. Это является четким свидетельством уязвимости людей, вынужденных спасаться бегством, многие из которых бежали неоднократно", - сказано в документе.
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Бальде добавил, что самая острая гуманитарная катастрофа в мире - в Судане, растет и углубляется с каждым днем, угрожая охватить весь регион.
«
"Прибытие миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц доводит принимающие общины до критического состояния. По мере роста масштабов насилия в Судане, люди, пересекающие границы в поисках безопасности, будут попадать во все более опасные условия. Необходимы срочные действия, чтобы предотвратить еще больше смертей и страданий", - считает представитель УВКБ.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 7 миллионов человек.
В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры, в результате которых пришли к соглашению о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.
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В миреСуданСеверный ДарфурДжиддаООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевСоюз биатлонистов России (СБР)
 
 
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