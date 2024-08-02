В суданском Северном Дарфуре начался голод
УВКБ ООН подтверждает, что в суданской провинции Северный Дарфур начался голод
© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez FarranПатруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан
© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez Farran
Патруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтверждает, что в суданской провинции Северный Дарфур начался голод, говорится в заявлении регионального координатора УВКБ по делам беженцев в Судане Мамаду Бальде.
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"Тревожные признаки были налицо в течение нескольких месяцев. Теперь у нас есть трагическое подтверждение того, что в суданском регионе Северный Дарфур начался голод. Перемещенные женщины, дети и мужчины умирают от голода, недоедания и болезней. Это является четким свидетельством уязвимости людей, вынужденных спасаться бегством, многие из которых бежали неоднократно", - сказано в документе.
Бальде добавил, что самая острая гуманитарная катастрофа в мире - в Судане, растет и углубляется с каждым днем, угрожая охватить весь регион.
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"Прибытие миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц доводит принимающие общины до критического состояния. По мере роста масштабов насилия в Судане, люди, пересекающие границы в поисках безопасности, будут попадать во все более опасные условия. Необходимы срочные действия, чтобы предотвратить еще больше смертей и страданий", - считает представитель УВКБ.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 7 миллионов человек.
В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры, в результате которых пришли к соглашению о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.
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