https://ria.ru/20240802/golod-1963793266.html

В суданском Северном Дарфуре начался голод

В суданском Северном Дарфуре начался голод - РИА Новости, 02.08.2024

В суданском Северном Дарфуре начался голод

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтверждает, что в суданской провинции Северный Дарфур начался голод, говорится в заявлении регионального РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:44

2024-08-02T22:44

2024-08-02T23:02

в мире

судан

северный дарфур

джидда

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

союз биатлонистов россии (сбр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104562/39/1045623943_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_ed994e5a25940a50a662873d127c1465.jpg

ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтверждает, что в суданской провинции Северный Дарфур начался голод, говорится в заявлении регионального координатора УВКБ по делам беженцев в Судане Мамаду Бальде. "Тревожные признаки были налицо в течение нескольких месяцев. Теперь у нас есть трагическое подтверждение того, что в суданском регионе Северный Дарфур начался голод. Перемещенные женщины, дети и мужчины умирают от голода, недоедания и болезней. Это является четким свидетельством уязвимости людей, вынужденных спасаться бегством, многие из которых бежали неоднократно", - сказано в документе. Бальде добавил, что самая острая гуманитарная катастрофа в мире - в Судане, растет и углубляется с каждым днем, угрожая охватить весь регион. "Прибытие миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц доводит принимающие общины до критического состояния. По мере роста масштабов насилия в Судане, люди, пересекающие границы в поисках безопасности, будут попадать во все более опасные условия. Необходимы срочные действия, чтобы предотвратить еще больше смертей и страданий", - считает представитель УВКБ. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 7 миллионов человек. В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры, в результате которых пришли к соглашению о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.

https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html

https://ria.ru/20240306/postavki-1931574545.html

судан

северный дарфур

джидда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, северный дарфур, джидда, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, союз биатлонистов россии (сбр)