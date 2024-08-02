https://ria.ru/20240802/glava-1963595044.html

Ермак ответил на вопрос о росте своего влияния на Зеленского

Ермак ответил на вопрос о росте своего влияния на Зеленского - РИА Новости, 02.08.2024

Ермак ответил на вопрос о росте своего влияния на Зеленского

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, растущее влияние которого вызывает обеспокоенность среди союзников Киева, заявил, что лишь координирует процессы... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:33

2024-08-02T08:33

2024-08-02T08:38

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, растущее влияние которого вызывает обеспокоенность среди союзников Киева, заявил, что лишь координирует процессы на Украине, а не руководит ими. В июне британская газета Times писала, что украинские чиновники все больше обеспокоены ростом влияния Ермака на Зеленского. Его обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Как отмечает агентство Блумберг, некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько принятие решений сосредоточено в руках Ермака, который стал единственным "привратником" Зеленского, который напрямую участвует во всем от внешней политики до военного планирования. "Я не участвую во всем. Я лишь координирую", - заявил Ермак в интервью агентству, отметив, что Зеленский прислушивается к его советам только потому, что он умеет "добиваться результатов". При этом Ермак подчеркнул, что Зеленский "всегда принимает решения сам". Источники агентства отмечают, что Ермак имеет отношение к смещению других значимых политических фигур на Украине, включая экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова, который, по словам источников, был близок к администрации президента США Джо Байдена. Также, по данным источников, Зеленский терпит "порой безжалостные методы" Ермака, так как "тот предлагает быстрые и простые решения, не обременяя его".

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937948979.html

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в мире, украина, киев, сша, андрей ермак, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины