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Ермак ответил на вопрос о росте своего влияния на Зеленского - РИА Новости, 02.08.2024
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08:33 02.08.2024 (обновлено: 08:38 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/glava-1963595044.html
Ермак ответил на вопрос о росте своего влияния на Зеленского
Ермак ответил на вопрос о росте своего влияния на Зеленского - РИА Новости, 02.08.2024
Ермак ответил на вопрос о росте своего влияния на Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, растущее влияние которого вызывает обеспокоенность среди союзников Киева, заявил, что лишь координирует процессы... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:33
2024-08-02T08:38
в мире
украина
киев
сша
андрей ермак
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, растущее влияние которого вызывает обеспокоенность среди союзников Киева, заявил, что лишь координирует процессы на Украине, а не руководит ими. В июне британская газета Times писала, что украинские чиновники все больше обеспокоены ростом влияния Ермака на Зеленского. Его обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Как отмечает агентство Блумберг, некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько принятие решений сосредоточено в руках Ермака, который стал единственным "привратником" Зеленского, который напрямую участвует во всем от внешней политики до военного планирования. "Я не участвую во всем. Я лишь координирую", - заявил Ермак в интервью агентству, отметив, что Зеленский прислушивается к его советам только потому, что он умеет "добиваться результатов". При этом Ермак подчеркнул, что Зеленский "всегда принимает решения сам". Источники агентства отмечают, что Ермак имеет отношение к смещению других значимых политических фигур на Украине, включая экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова, который, по словам источников, был близок к администрации президента США Джо Байдена. Также, по данным источников, Зеленский терпит "порой безжалостные методы" Ермака, так как "тот предлагает быстрые и простые решения, не обременяя его".
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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в мире, украина, киев, сша, андрей ермак, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Ермак ответил на вопрос о росте своего влияния на Зеленского

Ермак заявил, что лишь координирует процессы на Украине, а не руководит ими

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, растущее влияние которого вызывает обеспокоенность среди союзников Киева, заявил, что лишь координирует процессы на Украине, а не руководит ими.
В июне британская газета Times писала, что украинские чиновники все больше обеспокоены ростом влияния Ермака на Зеленского. Его обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов.
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Как отмечает агентство Блумберг, некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько принятие решений сосредоточено в руках Ермака, который стал единственным "привратником" Зеленского, который напрямую участвует во всем от внешней политики до военного планирования.
«
"Я не участвую во всем. Я лишь координирую", - заявил Ермак в интервью агентству, отметив, что Зеленский прислушивается к его советам только потому, что он умеет "добиваться результатов".
При этом Ермак подчеркнул, что Зеленский "всегда принимает решения сам".
Источники агентства отмечают, что Ермак имеет отношение к смещению других значимых политических фигур на Украине, включая экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова, который, по словам источников, был близок к администрации президента США Джо Байдена. Также, по данным источников, Зеленский терпит "порой безжалостные методы" Ермака, так как "тот предлагает быстрые и простые решения, не обременяя его".
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