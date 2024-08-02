https://ria.ru/20240802/germanija-1963568097.html

СМИ: в Германии сел самолет с помилованными в рамках обмена

СМИ: в Германии сел самолет с помилованными в рамках обмена - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: в Германии сел самолет с помилованными в рамках обмена

Самолет с гражданами России и Германии, помилованными в рамках обмена заключенными между РФ, ФРГ и США, сел в аэропорту Кёльн/Бонн, сообщило издание Bild. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:12

2024-08-02T00:12

2024-08-02T00:12

в мире

россия

германия

сша

олаф шольц

джо байден

владислав клюшин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самолет с гражданами России и Германии, помилованными в рамках обмена заключенными между РФ, ФРГ и США, сел в аэропорту Кёльн/Бонн, сообщило издание Bild. "Приземление произошло в 22.37 (23.37 мск - ред.)", - пишет издание. Прибывших в аэропорту встретит канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам выступившего с короткой пресс-конференцией канцлера, переговоры по обмену велись на протяжении несколько месяцев. Также, по словам Шольца, ранее в четверг с ним созвонился президент США Джо Байден и поблагодарил за работу над обменом. Ранее источник в российском компетентном ведомстве сообщил, что при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснима, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов, подчеркнул источник. При этом в ФСБ сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.

https://ria.ru/20240801/avtobusy-1963566814.html

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в мире, россия, германия, сша, олаф шольц, джо байден, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом