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Генпрокурор России лично приехал в Совфед, где задержали сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
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16:26 02.08.2024 (обновлено: 16:35 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/genprokuror-1963722050.html
Генпрокурор России лично приехал в Совфед, где задержали сенатора Савельева
Генпрокурор России лично приехал в Совфед, где задержали сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
Генпрокурор России лично приехал в Совфед, где задержали сенатора Савельева
Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совет Федерации, где был задержан сенатор Дмитрий Савельев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:26
2024-08-02T16:35
происшествия
россия
дмитрий савельев
игорь краснов
совет федерации рф
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совет Федерации, где был задержан сенатор Дмитрий Савельев, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что СФ дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора Савельева, он был задержан. В пятницу прошло заключительное заседание Совета Федерации в весеннюю сессию. В конце заседания Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за работу. "До встречи в сентябре", - сказала она. Сенаторы в ответ поблагодарили Матвиенко аплодисментами, ей вручили букет цветов. В этот момент в зал заседаний зашел Краснов. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963703745.html
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Генпрокурор Краснов в Совете Федерации, где был задержан Савельев
Генпрокурор Краснов лично приехал в пятницу в Совет Федерации, где был задержан сенатор Дмитрий Савельев, передает корреспондент РИА Новости. Краснова можно заметить на кадрах трансляции заседания верхней палаты.
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происшествия, россия, дмитрий савельев, игорь краснов, совет федерации рф, дело сенатора савельева
Происшествия, Россия, Дмитрий Савельев, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Дело сенатора Савельева
Генпрокурор России лично приехал в Совфед, где задержали сенатора Савельева

Генпрокурор Краснов лично приехал в Совфед, где был задержан сенатор Савельев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совет Федерации, где был задержан сенатор Дмитрий Савельев, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что СФ дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора Савельева, он был задержан.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов"
Вчера, 15:15
В пятницу прошло заключительное заседание Совета Федерации в весеннюю сессию. В конце заседания Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за работу. "До встречи в сентябре", - сказала она.
Сенаторы в ответ поблагодарили Матвиенко аплодисментами, ей вручили букет цветов. В этот момент в зал заседаний зашел Краснов.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы.
Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Вчера, 16:10
 
ПроисшествияРоссияДмитрий СавельевИгорь КрасновСовет Федерации РФДело сенатора Савельева
 
 
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