https://ria.ru/20240802/genprokuror-1963722050.html

Генпрокурор России лично приехал в Совфед, где задержали сенатора Савельева

Генпрокурор России лично приехал в Совфед, где задержали сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024

Генпрокурор России лично приехал в Совфед, где задержали сенатора Савельева

Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совет Федерации, где был задержан сенатор Дмитрий Савельев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:26

2024-08-02T16:26

2024-08-02T16:35

происшествия

россия

дмитрий савельев

игорь краснов

совет федерации рф

дело сенатора савельева

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совет Федерации, где был задержан сенатор Дмитрий Савельев, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что СФ дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора Савельева, он был задержан. В пятницу прошло заключительное заседание Совета Федерации в весеннюю сессию. В конце заседания Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за работу. "До встречи в сентябре", - сказала она. Сенаторы в ответ поблагодарили Матвиенко аплодисментами, ей вручили букет цветов. В этот момент в зал заседаний зашел Краснов. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963703745.html

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Генпрокурор Краснов в Совете Федерации, где был задержан Савельев Генпрокурор Краснов лично приехал в пятницу в Совет Федерации, где был задержан сенатор Дмитрий Савельев, передает корреспондент РИА Новости. Краснова можно заметить на кадрах трансляции заседания верхней палаты. 2024-08-02T16:26 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дмитрий савельев, игорь краснов, совет федерации рф, дело сенатора савельева