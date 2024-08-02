https://ria.ru/20240802/gaz-1963580565.html

СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС

СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС

США сокращают поставки газа в Европу, не давая ей тем самым отказаться от российского топлива, пишет издание Business Insider. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:22

2024-08-02T03:22

2024-08-02T04:27

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. США сокращают поставки газа в Европу, не давая ей тем самым отказаться от российского топлива, пишет издание Business Insider.“Длительный импорт российского газа в Европу частично обуславливается перераспределением в этом году спроса на топливо из США на другие места”, — говорится в материале.Как отмечает автор, в конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 миллиона тонн — что не на много меньше."В этом году разница в объеме поставок на континент все больше сокращается. Для сравнения: в конце января Европа импортировала из США 5,2 миллиона тонн СПГ, а из России – всего 1,5 миллиона тонн", — пишет издание.По мнению автора, в целом это связано с тем, что США отправляют товары туда, где больше платят, то есть, в Азию.Продолжительный импорт российского топлива сделал очень сложным для мирового энергорынка полный отказ от газа из России, подытоживает обозреватель.Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Как отмечали в России, те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240713/spg-1959409798.html

https://ria.ru/20240625/gasum-1955310690.html

https://radiosputnik.ru/20240731/lekukh-1963311521.html

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экономика, сша, россия, европа, евросоюз, природный газ, сжиженный природный газ, поставки