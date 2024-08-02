СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС
BI: США сокращают поставки газа в Европу, мешая ей отказаться от топлива РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа . Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. США сокращают поставки газа в Европу, не давая ей тем самым отказаться от российского топлива, пишет издание Business Insider.
“Длительный импорт российского газа в Европу частично обуславливается перераспределением в этом году спроса на топливо из США на другие места”, — говорится в материале.
Как отмечает автор, в конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 миллиона тонн — что не на много меньше.
"В этом году разница в объеме поставок на континент все больше сокращается. Для сравнения: в конце января Европа импортировала из США 5,2 миллиона тонн СПГ, а из России – всего 1,5 миллиона тонн", — пишет издание.
По мнению автора, в целом это связано с тем, что США отправляют товары туда, где больше платят, то есть, в Азию.
Продолжительный импорт российского топлива сделал очень сложным для мирового энергорынка полный отказ от газа из России, подытоживает обозреватель.
Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Как отмечали в России, те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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