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СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС - РИА Новости, 02.08.2024
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03:22 02.08.2024 (обновлено: 04:27 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/gaz-1963580565.html
СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС
СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС
США сокращают поставки газа в Европу, не давая ей тем самым отказаться от российского топлива, пишет издание Business Insider. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T03:22
2024-08-02T04:27
экономика
сша
россия
европа
евросоюз
природный газ
сжиженный природный газ
поставки
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. США сокращают поставки газа в Европу, не давая ей тем самым отказаться от российского топлива, пишет издание Business Insider.“Длительный импорт российского газа в Европу частично обуславливается перераспределением в этом году спроса на топливо из США на другие места”, — говорится в материале.Как отмечает автор, в конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 миллиона тонн — что не на много меньше."В этом году разница в объеме поставок на континент все больше сокращается. Для сравнения: в конце января Европа импортировала из США 5,2 миллиона тонн СПГ, а из России – всего 1,5 миллиона тонн", — пишет издание.По мнению автора, в целом это связано с тем, что США отправляют товары туда, где больше платят, то есть, в Азию.Продолжительный импорт российского топлива сделал очень сложным для мирового энергорынка полный отказ от газа из России, подытоживает обозреватель.Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Как отмечали в России, те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240713/spg-1959409798.html
https://ria.ru/20240625/gasum-1955310690.html
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экономика, сша, россия, европа, евросоюз, природный газ, сжиженный природный газ, поставки
Экономика, США, Россия, Европа, Евросоюз, Природный газ, сжиженный природный газ, Поставки
СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС

BI: США сокращают поставки газа в Европу, мешая ей отказаться от топлива РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. США сокращают поставки газа в Европу, не давая ей тем самым отказаться от российского топлива, пишет издание Business Insider.
“Длительный импорт российского газа в Европу частично обуславливается перераспределением в этом году спроса на топливо из США на другие места”, — говорится в материале.
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Как отмечает автор, в конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 миллиона тонн — что не на много меньше.
"В этом году разница в объеме поставок на континент все больше сокращается. Для сравнения: в конце января Европа импортировала из США 5,2 миллиона тонн СПГ, а из России – всего 1,5 миллиона тонн", — пишет издание.
По мнению автора, в целом это связано с тем, что США отправляют товары туда, где больше платят, то есть, в Азию.
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Финская компания объявила о прекращении закупки СПГ из России
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Продолжительный импорт российского топлива сделал очень сложным для мирового энергорынка полный отказ от газа из России, подытоживает обозреватель.
Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Как отмечали в России, те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Поставили крест". Почему США резко сократили поставки газа в Европу
31 июля, 22:13
 
ЭкономикаСШАРоссияЕвропаЕвросоюзПриродный газсжиженный природный газПоставки
 
 
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