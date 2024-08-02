https://ria.ru/20240802/flag-1963726664.html
Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля
Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля - РИА Новости, 02.08.2024
Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в пятницу вызвал заместителя посла Турции в Израиле из-за приспущенного флага на здании дипмиссии в Тель-Авиве в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:35
2024-08-02T16:35
2024-08-02T16:46
в мире
израиль
турция
тель-авив
исмаил хания
исраэль кац
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в пятницу вызвал заместителя посла Турции в Израиле из-за приспущенного флага на здании дипмиссии в Тель-Авиве в знак траура по убитому лидеру ХАМАС Исмаилу Хании. Турция объявила день траура в память о главе политбюро палестинского движения, которого предположительно ликвидировали израильские спецслужбы в иранской столице Тегеране. "Я поручил сотрудникам МИД вызвать заместителя посла Турции в Израиле для вынесения строгого выговора после того, как турецкий флаг был приспущен на половину флагштока на здании посольства Турции в Тель-Авиве в ответ на ликвидацию Исмаила Хании - лидера террористической организации ХАМАС", - написал министр в социальной сети Х. Кац добавил, что Израиль не протерпит выражения скорби по Хании, который, по его словам, причастен к прошлогоднему палестинскому нападению на армейские объекты и гражданские населенные пункты на юге Израиля. "Если представители посольства хотят скорбеть, то им следует отправиться в Турцию и скорбеть вместе со своим хозяином (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом", - заявил глава МИД. Израиль официально не комментирует заявления о его причастности к убийству Хании.
https://ria.ru/20240801/traur-1963551129.html
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, турция, тель-авив, исмаил хания, исраэль кац, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Турция, Тель-Авив, Исмаил Хания, Исраэль Кац, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля
МИД Израиля вызвал представителя турецкого посольства из-за приспущенного флага
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в пятницу вызвал заместителя посла Турции в Израиле из-за приспущенного флага на здании дипмиссии в Тель-Авиве в знак траура по убитому лидеру ХАМАС Исмаилу Хании.
Турция объявила день траура в память о главе политбюро палестинского движения, которого предположительно ликвидировали израильские спецслужбы в иранской столице Тегеране
.
"Я поручил сотрудникам МИД вызвать заместителя посла Турции в Израиле для вынесения строгого выговора после того, как турецкий флаг был приспущен на половину флагштока на здании посольства Турции в Тель-Авиве в ответ на ликвидацию Исмаила Хании - лидера террористической организации ХАМАС", - написал министр в социальной сети Х.
Кац добавил, что Израиль не протерпит выражения скорби по Хании, который, по его словам, причастен к прошлогоднему палестинскому нападению на армейские объекты и гражданские населенные пункты на юге Израиля.
"Если представители посольства хотят скорбеть, то им следует отправиться в Турцию и скорбеть вместе со своим хозяином (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом", - заявил глава МИД.
Израиль официально не комментирует заявления о его причастности к убийству Хании.