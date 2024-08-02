https://ria.ru/20240802/flag-1963726664.html

Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля

Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля - РИА Новости, 02.08.2024

Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в пятницу вызвал заместителя посла Турции в Израиле из-за приспущенного флага на здании дипмиссии в Тель-Авиве в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:35

2024-08-02T16:35

2024-08-02T16:46

в мире

израиль

турция

тель-авив

исмаил хания

исраэль кац

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в пятницу вызвал заместителя посла Турции в Израиле из-за приспущенного флага на здании дипмиссии в Тель-Авиве в знак траура по убитому лидеру ХАМАС Исмаилу Хании. Турция объявила день траура в память о главе политбюро палестинского движения, которого предположительно ликвидировали израильские спецслужбы в иранской столице Тегеране. "Я поручил сотрудникам МИД вызвать заместителя посла Турции в Израиле для вынесения строгого выговора после того, как турецкий флаг был приспущен на половину флагштока на здании посольства Турции в Тель-Авиве в ответ на ликвидацию Исмаила Хании - лидера террористической организации ХАМАС", - написал министр в социальной сети Х. Кац добавил, что Израиль не протерпит выражения скорби по Хании, который, по его словам, причастен к прошлогоднему палестинскому нападению на армейские объекты и гражданские населенные пункты на юге Израиля. "Если представители посольства хотят скорбеть, то им следует отправиться в Турцию и скорбеть вместе со своим хозяином (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом", - заявил глава МИД. Израиль официально не комментирует заявления о его причастности к убийству Хании.

https://ria.ru/20240801/traur-1963551129.html

https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html

израиль

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, турция, тель-авив, исмаил хания, исраэль кац, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране