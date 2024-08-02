https://ria.ru/20240802/evrosojuz-1963573412.html

Евросоюз "с облегчением" воспринял освобождение ряда заключенных в России

Евросоюз "с облегчением" воспринял освобождение ряда заключенных в России - РИА Новости, 02.08.2024

Евросоюз "с облегчением" воспринял освобождение ряда заключенных в России

Евросоюз с облегчением воспринял освобождение ряда заключенных в России и Белоруссии, среди которых были граждане ЕС, заявила европейская дипломатическая... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:27

2024-08-02T01:27

2024-08-02T01:27

россия

сша

белоруссия

эван гершкович

пол уилан

владислав клюшин

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Евросоюз с облегчением воспринял освобождение ряда заключенных в России и Белоруссии, среди которых были граждане ЕС, заявила европейская дипломатическая служба. "Евросоюз с облегчением воспринял освобождение и передачу на свободу за пределы России и Белоруссии ряда заключенных, в том числе граждан ЕС", - говорится в коммюнике. Отмечается, что заключенные были освобождены при содействии Турции. В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, был Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240801/tramp-1963565540.html

https://ria.ru/20240802/bajden-1963572373.html

россия

сша

белоруссия

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россия, сша, белоруссия, эван гершкович, пол уилан, владислав клюшин, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато