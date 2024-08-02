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Евросоюз "с облегчением" воспринял освобождение ряда заключенных в России - РИА Новости, 02.08.2024
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01:27 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/evrosojuz-1963573412.html
Евросоюз "с облегчением" воспринял освобождение ряда заключенных в России
Евросоюз "с облегчением" воспринял освобождение ряда заключенных в России - РИА Новости, 02.08.2024
Евросоюз "с облегчением" воспринял освобождение ряда заключенных в России
Евросоюз с облегчением воспринял освобождение ряда заключенных в России и Белоруссии, среди которых были граждане ЕС, заявила европейская дипломатическая... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T01:27
2024-08-02T01:27
россия
сша
белоруссия
эван гершкович
пол уилан
владислав клюшин
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Евросоюз с облегчением воспринял освобождение ряда заключенных в России и Белоруссии, среди которых были граждане ЕС, заявила европейская дипломатическая служба. "Евросоюз с облегчением воспринял освобождение и передачу на свободу за пределы России и Белоруссии ряда заключенных, в том числе граждан ЕС", - говорится в коммюнике. Отмечается, что заключенные были освобождены при содействии Турции. В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, был Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240801/tramp-1963565540.html
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россия, сша, белоруссия, эван гершкович, пол уилан, владислав клюшин, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
Россия, США, Белоруссия, Эван Гершкович, Пол Уилан, Владислав Клюшин, Евросоюз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Евросоюз "с облегчением" воспринял освобождение ряда заключенных в России

ЕС удовлетворен обменом и освобождением заключенных в России граждан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Евросоюз с облегчением воспринял освобождение ряда заключенных в России и Белоруссии, среди которых были граждане ЕС, заявила европейская дипломатическая служба.
«
"Евросоюз с облегчением воспринял освобождение и передачу на свободу за пределы России и Белоруссии ряда заключенных, в том числе граждан ЕС", - говорится в коммюнике.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Трамп раскритиковал власти США по итогам обмена заключенными с Россией
Вчера, 23:36
Отмечается, что заключенные были освобождены при содействии Турции.
В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, был Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключенными
01:08
 
РоссияСШАБелоруссияЭван ГершковичПол УиланВладислав КлюшинЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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