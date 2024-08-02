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В Германии предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 02.08.2024
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15:45 02.08.2024 (обновлено: 15:46 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/evropa-1963712016.html
В Германии предложили неожиданный план по России
В Германии предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 02.08.2024
В Германии предложили неожиданный план по России
Европейские страны должны положить конец противостоянию с Россией, поскольку это отвечает их интересам, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт на своем... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:45
2024-08-02T15:46
в мире
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европа
сара вагенкнехт
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Европейские страны должны положить конец противостоянию с Россией, поскольку это отвечает их интересам, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале."Необходимо остановить этот тренд, это развитие событий. Я считаю, что в интересах Европы снова выйти из этой конфронтации", — отметила она.Вагенкнехт подчеркнула, что вероятность катастрофических последствий напряженных отношений между Россией и Европой намного выше, чем шанс на положительный исход конфликта. Она выразила надежду на то, что Германия начнет проводить независимую политику и принимать решения в интересах собственных граждан.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
https://ria.ru/20240802/udar-1963621030.html
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в мире, россия, германия, европа, сара вагенкнехт, владимир путин, такер карлсон
В мире, Россия, Германия, Европа, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, Такер Карлсон
В Германии предложили неожиданный план по России

Вагенкнехт: Европа должна закончить конфронтацию с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Европейские страны должны положить конец противостоянию с Россией, поскольку это отвечает их интересам, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале.
"Необходимо остановить этот тренд, это развитие событий. Я считаю, что в интересах Европы снова выйти из этой конфронтации", — отметила она.
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Вагенкнехт подчеркнула, что вероятность катастрофических последствий напряженных отношений между Россией и Европой намного выше, чем шанс на положительный исход конфликта. Она выразила надежду на то, что Германия начнет проводить независимую политику и принимать решения в интересах собственных граждан.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
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