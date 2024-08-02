https://ria.ru/20240802/evropa-1963712016.html

В Германии предложили неожиданный план по России

В Германии предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 02.08.2024

В Германии предложили неожиданный план по России

Европейские страны должны положить конец противостоянию с Россией, поскольку это отвечает их интересам, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт на своем... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:45

2024-08-02T15:45

2024-08-02T15:46

в мире

россия

германия

европа

сара вагенкнехт

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Европейские страны должны положить конец противостоянию с Россией, поскольку это отвечает их интересам, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале."Необходимо остановить этот тренд, это развитие событий. Я считаю, что в интересах Европы снова выйти из этой конфронтации", — отметила она.Вагенкнехт подчеркнула, что вероятность катастрофических последствий напряженных отношений между Россией и Европой намного выше, чем шанс на положительный исход конфликта. Она выразила надежду на то, что Германия начнет проводить независимую политику и принимать решения в интересах собственных граждан.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.

https://ria.ru/20240802/udar-1963621030.html

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россия

германия

европа

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в мире, россия, германия, европа, сара вагенкнехт, владимир путин, такер карлсон