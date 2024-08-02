https://ria.ru/20240802/evkurov-1963763485.html

Замглавы Минобороны наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации

Замглавы Минобороны наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.08.2024

Замглавы Минобороны наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:28

2024-08-02T19:28

2024-08-02T21:17

безопасность

россия

украина

юнус-бек евкуров

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963773817_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd119473c2c0771f2cd37ade65f2b0b9.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ. "В день Воздушно-десантных войск (ВДВ) заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды в зоне специальной военной операции военнослужащим подразделений ВДВ группировки войск "Днепр", проявившим мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении МО РФ. Среди награжденных - офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные орденов Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость" и Георгиевских крестов. "Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск, с заслуженными государственными наградами", - сказал Евкуров, обращаясь к военнослужащим. Также заместитель главы российского военного ведомства поблагодарил десантников группировки "Днепр" за самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в боевой работе на благо Отечества. День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа. В этом году этот род войск отмечает 94-й год со дня образования. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240802/den_vdv-1962219310.html

https://ria.ru/20240802/desantnik-1963671349.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации Замминистра обороны России Евкуров наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации, сообщает Минобороны. Среди награжденных - офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные орденов Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость" и Георгиевских крестов. 2024-08-02T19:28 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, юнус-бек евкуров, владимир путин, воздушно-десантные войска россии