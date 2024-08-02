https://ria.ru/20240802/evkurov-1963763485.html
Замглавы Минобороны наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Замглавы Минобороны наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.08.2024
Замглавы Минобороны наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:28
2024-08-02T19:28
2024-08-02T21:17
безопасность
россия
украина
юнус-бек евкуров
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963773817_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd119473c2c0771f2cd37ade65f2b0b9.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ. "В день Воздушно-десантных войск (ВДВ) заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды в зоне специальной военной операции военнослужащим подразделений ВДВ группировки войск "Днепр", проявившим мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении МО РФ. Среди награжденных - офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные орденов Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость" и Георгиевских крестов. "Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск, с заслуженными государственными наградами", - сказал Евкуров, обращаясь к военнослужащим. Также заместитель главы российского военного ведомства поблагодарил десантников группировки "Днепр" за самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в боевой работе на благо Отечества. День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа. В этом году этот род войск отмечает 94-й год со дня образования. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240802/den_vdv-1962219310.html
https://ria.ru/20240802/desantnik-1963671349.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963773817_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_478dfd13462bc0ff44c3476c0358d8fa.jpg
Награждение военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Замминистра обороны России Евкуров наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации, сообщает Минобороны.
Среди награжденных - офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные орденов Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость" и Георгиевских крестов.
2024-08-02T19:28
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, юнус-бек евкуров, владимир путин, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Украина, Юнус-Бек Евкуров, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России
Замглавы Минобороны наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Замглавы Минобороны Евкуров наградил военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации