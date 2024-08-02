https://ria.ru/20240802/evakuatsiya-1963213640.html

Российский боец рассказал о главном изменении у военных медиков

Российский боец рассказал о главном изменении у военных медиков - РИА Новости, 02.08.2024

Российский боец рассказал о главном изменении у военных медиков

Медики, эвакуирующие бойцов с поля боя, стали желанной целью для дронов ВСУ, поэтому санитарам приходится менять тактику, рассказал РИА Новости полевой медик... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:00

2024-08-02T07:00

2024-08-02T07:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Медики, эвакуирующие бойцов с поля боя, стали желанной целью для дронов ВСУ, поэтому санитарам приходится менять тактику, рассказал РИА Новости полевой медик подразделения Барс-23 "Орел" с позывным Студент, работающий на Угледарском направлении."Дроны сильно изменили нашу работу. Появились месяцев восемь назад, а уже полгода как их активно начали применять. Сейчас у них тактика следующая: они стараются затрехсотить (ранить. — Прим. ред.) одного, но не добивают его. Ему обязательно бросится кто-то помогать — и вот тогда накроют сразу нескольких человек. Примерно так и снайперы работают", — пояснил Студент.Если при боевой задаче подразделение потеряет медиков, то, отмечает он, некому будет оказать помощь остальным. Из-за этого санитары вынуждены работать по-другому."Конечно, первую помощь нужно оказать на месте: зажгутовать, остановить кровь, перебинтовать, оценить степень ранения. Если боец может сам выйти на эвакуацию — пусть выходит. Если тяжелый, то придется ждать эвакуацию на месте, но она придет только по-серому (после сумерек. — Прим. ред.). Сколько раз у нас были такие ситуации, когда и наших эвакуировали, и гражданских. Противнику без разницы, кого убивать", — говорит Студент.

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963188500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины