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“Не номер два”: на Западе испугались "темного кардинала" Зеленского - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 02.08.2024 (обновлено: 08:00 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ermak-1963592522.html
“Не номер два”: на Западе испугались "темного кардинала" Зеленского
“Не номер два”: на Западе испугались "темного кардинала" Зеленского - РИА Новости, 02.08.2024
“Не номер два”: на Западе испугались "темного кардинала" Зеленского
Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, пишет... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:55
2024-08-02T08:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
андрей ермак
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг – РИА НОВОСТИ. Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, пишет Bloomberg."Некоторые международные союзники Украины все больше обеспокоены тем, насколько сильно принятие решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, бывшего кинопродюсера, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах — от внешней политики до военного планирования", ؅— пишет автор.Как отмечается в статье, полномочия Ермака уже шире, чем у любого его предшественника. Он был ключевой фигурой при принятии каждого важного решения: замены генералов, обеспечении цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными, переговорах о гарантиях безопасности и других важных вопросов, указывает Bloomberg.“Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два”, - говорится в материале.Как писала в июне британская газета Times, украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. О том, что Ермак практически захватил власть в Киеве, заявлял, в частности, и бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, глава офиса Зеленского управляет Украиной, получая указания от западных спецслужб.Украинские СМИ, в свою очередь, писали, что Ермак может пойти на повышение — ему прочат пост премьер-министра.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951612366.html
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в мире, украина, киев, андрей ермак, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
“Не номер два”: на Западе испугались "темного кардинала" Зеленского

Bloomberg: союзники Украины встревожены чрезмерной властью Ермака

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА НОВОСТИ. Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, пишет Bloomberg.
"Некоторые международные союзники Украины все больше обеспокоены тем, насколько сильно принятие решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, бывшего кинопродюсера, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах — от внешней политики до военного планирования", ؅— пишет автор.
Владимир Зеленский и Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
На Украине обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, пишут СМИ
8 июня, 11:26
Как отмечается в статье, полномочия Ермака уже шире, чем у любого его предшественника. Он был ключевой фигурой при принятии каждого важного решения: замены генералов, обеспечении цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными, переговорах о гарантиях безопасности и других важных вопросов, указывает Bloomberg.
“Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два”, - говорится в материале.
Как писала в июне британская газета Times, украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. О том, что Ермак практически захватил власть в Киеве, заявлял, в частности, и бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, глава офиса Зеленского управляет Украиной, получая указания от западных спецслужб.
Украинские СМИ, в свою очередь, писали, что Ермак может пойти на повышение — ему прочат пост премьер-министра.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
15 июня, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир Зеленский
 
 
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