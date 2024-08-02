https://ria.ru/20240802/ermak-1963592522.html

“Не номер два”: на Западе испугались "темного кардинала" Зеленского

“Не номер два”: на Западе испугались "темного кардинала" Зеленского - РИА Новости, 02.08.2024

“Не номер два”: на Западе испугались "темного кардинала" Зеленского

Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, пишет... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:55

2024-08-02T07:55

2024-08-02T08:00

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МОСКВА, 2 авг – РИА НОВОСТИ. Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, пишет Bloomberg."Некоторые международные союзники Украины все больше обеспокоены тем, насколько сильно принятие решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, бывшего кинопродюсера, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах — от внешней политики до военного планирования", ؅— пишет автор.Как отмечается в статье, полномочия Ермака уже шире, чем у любого его предшественника. Он был ключевой фигурой при принятии каждого важного решения: замены генералов, обеспечении цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными, переговорах о гарантиях безопасности и других важных вопросов, указывает Bloomberg.“Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два”, - говорится в материале.Как писала в июне британская газета Times, украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. О том, что Ермак практически захватил власть в Киеве, заявлял, в частности, и бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, глава офиса Зеленского управляет Украиной, получая указания от западных спецслужб.Украинские СМИ, в свою очередь, писали, что Ермак может пойти на повышение — ему прочат пост премьер-министра.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951612366.html

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в мире, украина, киев, андрей ермак, владимир зеленский