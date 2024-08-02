https://ria.ru/20240802/energodar-1963774315.html

Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ

Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024

Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ

Населенные пункты у Энергодара и часть потребителей в городе обесточены из-за аварии, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:23

2024-08-02T20:23

2024-08-02T20:23

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Населенные пункты у Энергодара и часть потребителей в городе обесточены из-за аварии, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "По предварительной информации в результате атаки ВСУ произошло аварийное отключение за пределами города. Без электроэнергии остались близлежащие населенные пункты и частично потребители в Энергодаре", - говорится в сообщении администрации города. Специалисты проводят обследование, чтобы приступить к восстановлению электроснабжения, сообщили в администрации.

https://ria.ru/20240729/vsu-1962623618.html

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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область