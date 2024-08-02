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Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/energodar-1963774315.html
Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ
Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ
Населенные пункты у Энергодара и часть потребителей в городе обесточены из-за аварии, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:23
2024-08-02T20:23
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Населенные пункты у Энергодара и часть потребителей в городе обесточены из-за аварии, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "По предварительной информации в результате атаки ВСУ произошло аварийное отключение за пределами города. Без электроэнергии остались близлежащие населенные пункты и частично потребители в Энергодаре", - говорится в сообщении администрации города. Специалисты проводят обследование, чтобы приступить к восстановлению электроснабжения, сообщили в администрации.
https://ria.ru/20240729/vsu-1962623618.html
энергодар
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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область
Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ

Район близ Энергодара в Запорожской области обесточен после атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Населенные пункты у Энергодара и часть потребителей в городе обесточены из-за аварии, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"По предварительной информации в результате атаки ВСУ произошло аварийное отключение за пределами города. Без электроэнергии остались близлежащие населенные пункты и частично потребители в Энергодаре", - говорится в сообщении администрации города.
Специалисты проводят обследование, чтобы приступить к восстановлению электроснабжения, сообщили в администрации.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
На ЗАЭС прокомментировали обстрел ВСУ Энергодара
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская область
 
 
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