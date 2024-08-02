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Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ
Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ
Населенные пункты у Энергодара и часть потребителей в городе обесточены из-за аварии, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:23
2024-08-02T20:23
2024-08-02T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Населенные пункты у Энергодара и часть потребителей в городе обесточены из-за аварии, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "По предварительной информации в результате атаки ВСУ произошло аварийное отключение за пределами города. Без электроэнергии остались близлежащие населенные пункты и частично потребители в Энергодаре", - говорится в сообщении администрации города. Специалисты проводят обследование, чтобы приступить к восстановлению электроснабжения, сообщили в администрации.
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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область
Район близ Энергодара оказался обесточен из-за атаки ВСУ
Район близ Энергодара в Запорожской области обесточен после атаки ВСУ