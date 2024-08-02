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Эксперт оценил планы Саудовской Аравии нарастить добычу газа - РИА Новости, 02.08.2024
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06:47 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/ekspert-1963589190.html
Эксперт оценил планы Саудовской Аравии нарастить добычу газа
Эксперт оценил планы Саудовской Аравии нарастить добычу газа - РИА Новости, 02.08.2024
Эксперт оценил планы Саудовской Аравии нарастить добычу газа
Саудовская Аравия поставила достаточно амбициозную цель – нарастить к 2030 году добычу газа в стране на 60%, но вряд ли она обгонит крупнейших производителей –... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T06:47
2024-08-02T06:47
экономика
саудовская аравия
сша
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Саудовская Аравия поставила достаточно амбициозную цель – нарастить к 2030 году добычу газа в стране на 60%, но вряд ли она обгонит крупнейших производителей – США и Россию, следует из комментария РИА Новости руководителя проектов компании "Имплемента" Ивана Тимонина. Saudi Aramco месяцем ранее заключила контракты на более чем 25 миллиардов долларов в рамках расширения газовых проектов. Некоторые из них предусматривают развитие второй фазы на газовом месторождении Джафура – одном из крупнейших в мире – с подтвержденными запасами в 6,5 триллиона кубометров газа. Эр-Рияд намерен нарастить добычу газа к 2030 году более чем на 60% по сравнению с уровнем 2021 года. Саудовская Аравия в 2023 году добыла 114 миллиардов кубометров природного газа, причем с 2021 года уровень существенно не изменился. Соответственно, к 2030 году страна планирует произвести более 180 миллиардов кубометров, отметил Тимонин. "Учитывая, что на протяжении последних пяти лет объем добычи фактически стагнировал, данную цель можно считать достаточно амбициозной, но все же не сопоставимой с показателями крупнейших стран-производителей", – полагает эксперт. Крупнейшими производителями газа, по данным Института энергетики, стали США, Россия, Иран, Китай и Канада. По итогам 2023 года, согласно его статистическому обзору мировой энергетики, США добыли чуть более 1 триллиона кубометров газа – 25,5% в общей доле добычи газа в мире. Россия – 586,4 миллиарда кубометров с долей 14,4%. Занявший третью строку Иран добыл чуть больше 250 миллиардов кубометров газа – 6,2%, а следующий за ним Китай с долей 5,8% – на более чем 15 миллиардов кубометров меньше. Наконец, добыча в Канаде составила 190 миллиардов кубометров газа – 4,7%. Саудовская Аравия же со 114 миллиардами кубометров в 2023 году имела долю в 2,8%. Она расположилась на седьмой строке, у ближайшего к ней Катара 4,5%, он добыл чуть более 180 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20240107/neft-1920088249.html
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экономика, саудовская аравия, сша, россия, saudi aramco
Экономика, Саудовская Аравия, США, Россия, Saudi Aramco
Эксперт оценил планы Саудовской Аравии нарастить добычу газа

Эксперт Тимонин: Эр-Рияд хочет нарастить добычу газа на 60% к 2030 году

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Саудовская Аравия поставила достаточно амбициозную цель – нарастить к 2030 году добычу газа в стране на 60%, но вряд ли она обгонит крупнейших производителей – США и Россию, следует из комментария РИА Новости руководителя проектов компании "Имплемента" Ивана Тимонина.
Saudi Aramco месяцем ранее заключила контракты на более чем 25 миллиардов долларов в рамках расширения газовых проектов. Некоторые из них предусматривают развитие второй фазы на газовом месторождении Джафура – одном из крупнейших в мире – с подтвержденными запасами в 6,5 триллиона кубометров газа. Эр-Рияд намерен нарастить добычу газа к 2030 году более чем на 60% по сравнению с уровнем 2021 года.
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7 января, 21:18
Саудовская Аравия в 2023 году добыла 114 миллиардов кубометров природного газа, причем с 2021 года уровень существенно не изменился. Соответственно, к 2030 году страна планирует произвести более 180 миллиардов кубометров, отметил Тимонин.
«
"Учитывая, что на протяжении последних пяти лет объем добычи фактически стагнировал, данную цель можно считать достаточно амбициозной, но все же не сопоставимой с показателями крупнейших стран-производителей", – полагает эксперт.
Крупнейшими производителями газа, по данным Института энергетики, стали США, Россия, Иран, Китай и Канада. По итогам 2023 года, согласно его статистическому обзору мировой энергетики, США добыли чуть более 1 триллиона кубометров газа – 25,5% в общей доле добычи газа в мире. Россия – 586,4 миллиарда кубометров с долей 14,4%.
Занявший третью строку Иран добыл чуть больше 250 миллиардов кубометров газа – 6,2%, а следующий за ним Китай с долей 5,8% – на более чем 15 миллиардов кубометров меньше. Наконец, добыча в Канаде составила 190 миллиардов кубометров газа – 4,7%. Саудовская Аравия же со 114 миллиардами кубометров в 2023 году имела долю в 2,8%. Она расположилась на седьмой строке, у ближайшего к ней Катара 4,5%, он добыл чуть более 180 миллиардов кубометров.
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ЭкономикаСаудовская АравияСШАРоссияSaudi Aramco
 
 
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