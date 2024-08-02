Эксперт оценил планы Саудовской Аравии нарастить добычу газа
Эксперт Тимонин: Эр-Рияд хочет нарастить добычу газа на 60% к 2030 году
Эр-Рияд. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Саудовская Аравия поставила достаточно амбициозную цель – нарастить к 2030 году добычу газа в стране на 60%, но вряд ли она обгонит крупнейших производителей – США и Россию, следует из комментария РИА Новости руководителя проектов компании "Имплемента" Ивана Тимонина.
Saudi Aramco месяцем ранее заключила контракты на более чем 25 миллиардов долларов в рамках расширения газовых проектов. Некоторые из них предусматривают развитие второй фазы на газовом месторождении Джафура – одном из крупнейших в мире – с подтвержденными запасами в 6,5 триллиона кубометров газа. Эр-Рияд намерен нарастить добычу газа к 2030 году более чем на 60% по сравнению с уровнем 2021 года.
СМИ: Саудовская Аравия снизила цены на нефть
7 января, 21:18
Саудовская Аравия в 2023 году добыла 114 миллиардов кубометров природного газа, причем с 2021 года уровень существенно не изменился. Соответственно, к 2030 году страна планирует произвести более 180 миллиардов кубометров, отметил Тимонин.
«
"Учитывая, что на протяжении последних пяти лет объем добычи фактически стагнировал, данную цель можно считать достаточно амбициозной, но все же не сопоставимой с показателями крупнейших стран-производителей", – полагает эксперт.
Крупнейшими производителями газа, по данным Института энергетики, стали США, Россия, Иран, Китай и Канада. По итогам 2023 года, согласно его статистическому обзору мировой энергетики, США добыли чуть более 1 триллиона кубометров газа – 25,5% в общей доле добычи газа в мире. Россия – 586,4 миллиарда кубометров с долей 14,4%.
Занявший третью строку Иран добыл чуть больше 250 миллиардов кубометров газа – 6,2%, а следующий за ним Китай с долей 5,8% – на более чем 15 миллиардов кубометров меньше. Наконец, добыча в Канаде составила 190 миллиардов кубометров газа – 4,7%. Саудовская Аравия же со 114 миллиардами кубометров в 2023 году имела долю в 2,8%. Она расположилась на седьмой строке, у ближайшего к ней Катара 4,5%, он добыл чуть более 180 миллиардов кубометров.
Эр-Рияд продолжит дополнительные сокращения добычи нефти до конца года
5 ноября 2023, 17:52