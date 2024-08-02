https://ria.ru/20240802/ekspert-1963570072.html

Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности

Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности - РИА Новости, 02.08.2024

Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности

Объявленное США решение разместить в Германии ракеты большой дальности несет огромные риски как для самой Германии, так и для всей Европы и самих Соединенным... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:39

2024-08-02T00:39

2024-08-02T00:39

германия

сша

европа

владимир винокур

михаил горбачев

владимир путин

министерство обороны сша

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Объявленное США решение разместить в Германии ракеты большой дальности несет огромные риски как для самой Германии, так и для всей Европы и самих Соединенным Штатам, заявил РИА Новости профессор Дипломатической академии МИД РФ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Так он прокомментировал решение США разместить с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе. Между тем 2 августа исполняется пять лет, как прекратил свое действие договор между США и СССР (Россия) о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Американо-германское соглашение по ракетам вместо обещанной безопасности таит в себе новые риски - как для Германии, так и для остальной Европы. Получается, что Европа - и в первую очередь ФРГ - в очередной раз становится объектом возможного удара со стороны российских ракет", - сказал Винокуров. ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ, РЯБКОВ ДОПОЛНИЛВ этой связи он напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. "Предполагается, что первые российские ракеты наземного базирования дальностью 500-5000 километров могут появиться в течение 2024 года. Прежде всего, речь идет об адаптированных под наземные носители крылатых ракетах "Калибр", а чуть позже и дальнобойных "Искандерах", - сказал Винокуров. Кроме того, отметил он и заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии Россия не исключает возможности развертывания указанных систем в ядерном оснащении. "Возможно, не стоит ждать 2026 года, когда противник вооружит ФРГ и получит перевес? Нужно отвечать ассиметрично: если нельзя разместить ракеты поближе к Капитолийскому холму, то США и их вассалы должны осознавать свою уязвимость. Вкупе с высокой плотностью населения своих регионов, последствия наших действий для них могут стать очень и очень плачевными", - сказал военный дипломат. НЕМНОГО ИСТОРИИВинокуров подчеркнул, что решение США о переброске ракет средней и меньше дальности в Европу, принятое в 1985 году, называлось "двойным". Согласно "первому решению", ракеты размещались вблизи границ СССР, "второе решение" заключалось в принуждении советского руководства к ограничению количества своих ракет средней и меньшей дальности. Речь шла о размещении в непосредственной близости от границ Советского Союза трех ракетных дивизионов со 108 пусковыми установками Pershing II и 464 крылатых ракет BGM-109G. Первые размещались в Западной Германии, а вторые разместили по всей Европе - в Великобритании, Италии, ФРГ, Голландии и Бельгии. Подлетное время тех и других ракет исчислялось минутами, благодаря чему, по замыслу Пентагона, такой обезглавливающий удар должен был уничтожить ядерный щит СССР, оставив советские РВСН без ответно-встречных действий. "В ответ с помощью подвижного грунтового комплекса с баллистической ракетой средней дальности РСД-10 "Пионер" (по натовской классификации - SS-20) Москва взяла под прицел фактически весь Старый Свет, разместив ракеты в странах Восточной Европы", - сказал Винокуров. ДРСМД…По словам профессора, это было опасно для обеих сторон, и в результате длительных и изнурительных дипломатических переговоров СССР и США впервые в истории договорились полностью ликвидировать целый класс вооружений: все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Этот договор был подписан Михаилом Горбачевы и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года и вошел в историю как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). … И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯКак отметил Винокуров, подписание договора стало явной победой Соединенных Штатов, поскольку в итоге они добились реализации своего "двойного решения": было уничтожено в два с половиной раза больше советских ракет, чем американских, в том числе полностью были ликвидированы высокотехнологичные комплексы "Пионер". "Пользуясь "широтой души" Горбачева, американцы добились от СССР уничтожения еще и ракет "Ока" - оперативно-тактических комплексов, не подпадавших под требования договора, так как дальность их действия в зависимости от модификации составляла всего лишь 300-500 километров", - сказал профессор. По его словам, эта история повторяется. Прежний успех американцев очевидно вдохновляет Вашингтон и сейчас: США в 2026 году "начнут эпизодические развертывания дальнобойных огневых систем многодоменной оперативной группы (MDTF) в Германии". Речь идет о Tomahawk, SM-6 и "разрабатываемом гиперзвуковом оружии значительно большей дальности", способных долетать до стратегических объектов Урала. Планируется и их постоянное размещение. "Получается вроде "двойного решения" 2.0, - как это уже успели назвать некоторые находчивые журналисты. Только Россия в отличие от СССР готова сегодня к ответному решению, причем, на опережение", - сказал Винокуров.

https://ria.ru/20240728/rakety-1962494736.html

https://ria.ru/20240711/germaniya-1959046248.html

https://ria.ru/20240711/germaniya-1959055000.html

https://ria.ru/20240728/putin-1962493771.html

https://ria.ru/20240731/opros-1963243899.html

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германия, сша, европа, владимир винокур, михаил горбачев, владимир путин, министерство обороны сша, ракетные войска стратегического назначения