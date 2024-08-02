https://ria.ru/20240802/ekspert-1963570072.html
Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности
Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности - РИА Новости, 02.08.2024
Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности
Объявленное США решение разместить в Германии ракеты большой дальности несет огромные риски как для самой Германии, так и для всей Европы и самих Соединенным... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:39
2024-08-02T00:39
2024-08-02T00:39
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сша
европа
владимир винокур
михаил горбачев
владимир путин
министерство обороны сша
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Объявленное США решение разместить в Германии ракеты большой дальности несет огромные риски как для самой Германии, так и для всей Европы и самих Соединенным Штатам, заявил РИА Новости профессор Дипломатической академии МИД РФ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Так он прокомментировал решение США разместить с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе. Между тем 2 августа исполняется пять лет, как прекратил свое действие договор между США и СССР (Россия) о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Американо-германское соглашение по ракетам вместо обещанной безопасности таит в себе новые риски - как для Германии, так и для остальной Европы. Получается, что Европа - и в первую очередь ФРГ - в очередной раз становится объектом возможного удара со стороны российских ракет", - сказал Винокуров. ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ, РЯБКОВ ДОПОЛНИЛВ этой связи он напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. "Предполагается, что первые российские ракеты наземного базирования дальностью 500-5000 километров могут появиться в течение 2024 года. Прежде всего, речь идет об адаптированных под наземные носители крылатых ракетах "Калибр", а чуть позже и дальнобойных "Искандерах", - сказал Винокуров. Кроме того, отметил он и заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии Россия не исключает возможности развертывания указанных систем в ядерном оснащении. "Возможно, не стоит ждать 2026 года, когда противник вооружит ФРГ и получит перевес? Нужно отвечать ассиметрично: если нельзя разместить ракеты поближе к Капитолийскому холму, то США и их вассалы должны осознавать свою уязвимость. Вкупе с высокой плотностью населения своих регионов, последствия наших действий для них могут стать очень и очень плачевными", - сказал военный дипломат. НЕМНОГО ИСТОРИИВинокуров подчеркнул, что решение США о переброске ракет средней и меньше дальности в Европу, принятое в 1985 году, называлось "двойным". Согласно "первому решению", ракеты размещались вблизи границ СССР, "второе решение" заключалось в принуждении советского руководства к ограничению количества своих ракет средней и меньшей дальности. Речь шла о размещении в непосредственной близости от границ Советского Союза трех ракетных дивизионов со 108 пусковыми установками Pershing II и 464 крылатых ракет BGM-109G. Первые размещались в Западной Германии, а вторые разместили по всей Европе - в Великобритании, Италии, ФРГ, Голландии и Бельгии. Подлетное время тех и других ракет исчислялось минутами, благодаря чему, по замыслу Пентагона, такой обезглавливающий удар должен был уничтожить ядерный щит СССР, оставив советские РВСН без ответно-встречных действий. "В ответ с помощью подвижного грунтового комплекса с баллистической ракетой средней дальности РСД-10 "Пионер" (по натовской классификации - SS-20) Москва взяла под прицел фактически весь Старый Свет, разместив ракеты в странах Восточной Европы", - сказал Винокуров. ДРСМД…По словам профессора, это было опасно для обеих сторон, и в результате длительных и изнурительных дипломатических переговоров СССР и США впервые в истории договорились полностью ликвидировать целый класс вооружений: все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Этот договор был подписан Михаилом Горбачевы и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года и вошел в историю как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). … И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯКак отметил Винокуров, подписание договора стало явной победой Соединенных Штатов, поскольку в итоге они добились реализации своего "двойного решения": было уничтожено в два с половиной раза больше советских ракет, чем американских, в том числе полностью были ликвидированы высокотехнологичные комплексы "Пионер". "Пользуясь "широтой души" Горбачева, американцы добились от СССР уничтожения еще и ракет "Ока" - оперативно-тактических комплексов, не подпадавших под требования договора, так как дальность их действия в зависимости от модификации составляла всего лишь 300-500 километров", - сказал профессор. По его словам, эта история повторяется. Прежний успех американцев очевидно вдохновляет Вашингтон и сейчас: США в 2026 году "начнут эпизодические развертывания дальнобойных огневых систем многодоменной оперативной группы (MDTF) в Германии". Речь идет о Tomahawk, SM-6 и "разрабатываемом гиперзвуковом оружии значительно большей дальности", способных долетать до стратегических объектов Урала. Планируется и их постоянное размещение. "Получается вроде "двойного решения" 2.0, - как это уже успели назвать некоторые находчивые журналисты. Только Россия в отличие от СССР готова сегодня к ответному решению, причем, на опережение", - сказал Винокуров.
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германия, сша, европа, владимир винокур, михаил горбачев, владимир путин, министерство обороны сша, ракетные войска стратегического назначения
Германия, США, Европа, Владимир Винокур, Михаил Горбачев, Владимир Путин, Министерство обороны США, Ракетные войска стратегического назначения
Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности
Эксперт Винокуров: размещение ракет в Германии несет риски для Европы и США
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Объявленное США решение разместить в Германии ракеты большой дальности несет огромные риски как для самой Германии, так и для всей Европы и самих Соединенным Штатам, заявил РИА Новости профессор Дипломатической академии МИД РФ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.
Так он прокомментировал решение США разместить с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе.
Между тем 2 августа исполняется пять лет, как прекратил свое действие договор между США и СССР
(Россия) о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«
"Американо-германское соглашение по ракетам вместо обещанной безопасности таит в себе новые риски - как для Германии, так и для остальной Европы. Получается, что Европа - и в первую очередь ФРГ - в очередной раз становится объектом возможного удара со стороны российских ракет", - сказал Винокуров.
ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ, РЯБКОВ ДОПОЛНИЛ
В этой связи он напомнил заявление президента РФ Владимира Путина
о том, что Москва
перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.
"Предполагается, что первые российские ракеты наземного базирования дальностью 500-5000 километров могут появиться в течение 2024 года. Прежде всего, речь идет об адаптированных под наземные носители крылатых ракетах "Калибр", а чуть позже и дальнобойных "Искандерах", - сказал Винокуров.
Кроме того, отметил он и заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии Россия не исключает возможности развертывания указанных систем в ядерном оснащении.
"Возможно, не стоит ждать 2026 года, когда противник вооружит ФРГ и получит перевес? Нужно отвечать ассиметрично: если нельзя разместить ракеты поближе к Капитолийскому холму, то США и их вассалы должны осознавать свою уязвимость. Вкупе с высокой плотностью населения своих регионов, последствия наших действий для них могут стать очень и очень плачевными", - сказал военный дипломат.
Винокуров подчеркнул, что решение США о переброске ракет средней и меньше дальности в Европу, принятое в 1985 году, называлось "двойным". Согласно "первому решению", ракеты размещались вблизи границ СССР, "второе решение" заключалось в принуждении советского руководства к ограничению количества своих ракет средней и меньшей дальности.
Речь шла о размещении в непосредственной близости от границ Советского Союза трех ракетных дивизионов со 108 пусковыми установками Pershing II и 464 крылатых ракет BGM-109G. Первые размещались в Западной Германии, а вторые разместили по всей Европе - в Великобритании
, Италии
, ФРГ, Голландии
и Бельгии
. Подлетное время тех и других ракет исчислялось минутами, благодаря чему, по замыслу Пентагона
, такой обезглавливающий удар должен был уничтожить ядерный щит СССР, оставив советские РВСН
без ответно-встречных действий.
"В ответ с помощью подвижного грунтового комплекса с баллистической ракетой средней дальности РСД-10 "Пионер" (по натовской классификации - SS-20) Москва взяла под прицел фактически весь Старый Свет, разместив ракеты в странах Восточной Европы", - сказал Винокуров.
По словам профессора, это было опасно для обеих сторон, и в результате длительных и изнурительных дипломатических переговоров СССР и США впервые в истории договорились полностью ликвидировать целый класс вооружений: все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Этот договор был подписан Михаилом Горбачевы
и Рональдом Рейганом
8 декабря 1987 года и вошел в историю как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как отметил Винокуров, подписание договора стало явной победой Соединенных Штатов, поскольку в итоге они добились реализации своего "двойного решения": было уничтожено в два с половиной раза больше советских ракет, чем американских, в том числе полностью были ликвидированы высокотехнологичные комплексы "Пионер".
"Пользуясь "широтой души" Горбачева, американцы добились от СССР уничтожения еще и ракет "Ока" - оперативно-тактических комплексов, не подпадавших под требования договора, так как дальность их действия в зависимости от модификации составляла всего лишь 300-500 километров", - сказал профессор.
По его словам, эта история повторяется. Прежний успех американцев очевидно вдохновляет Вашингтон
и сейчас: США в 2026 году "начнут эпизодические развертывания дальнобойных огневых систем многодоменной оперативной группы (MDTF) в Германии". Речь идет о Tomahawk, SM-6 и "разрабатываемом гиперзвуковом оружии значительно большей дальности", способных долетать до стратегических объектов Урала
. Планируется и их постоянное размещение.
"Получается вроде "двойного решения" 2.0, - как это уже успели назвать некоторые находчивые журналисты. Только Россия в отличие от СССР готова сегодня к ответному решению, причем, на опережение", - сказал Винокуров.