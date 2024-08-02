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Среди членов экипажа рухнувшего в Турции вертолета были трое россиян
Среди членов экипажа рухнувшего в Турции вертолета были трое россиян - РИА Новости, 02.08.2024
Среди членов экипажа рухнувшего в Турции вертолета были трое россиян
Трое членов экипажа рухнувшего в Турции пожарного вертолета - россияне, они пострадали, но спаслись, сообщило Генеральное управление лесного хозяйства Турции. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:32
2024-08-02T23:32
2024-08-02T23:48
турция
ми-8 амтш
адана (провинция)
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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Трое членов экипажа рухнувшего в Турции пожарного вертолета - россияне, они пострадали, но спаслись, сообщило Генеральное управление лесного хозяйства Турции.Тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро ранее в пятницу, когда набирал воду."В 16.20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гёкдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240730/vertolet-1963023095.html
турция
адана (провинция)
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турция, ми-8 амтш, адана (провинция)
Турция, Ми-8 АМТШ, Адана (провинция)
Среди членов экипажа рухнувшего в Турции вертолета были трое россиян
Трое членов экипажа рухнувшего в Турции вертолета Ми-8 — россияне, они спаслись