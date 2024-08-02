https://ria.ru/20240802/ek-1963577236.html

СМИ: ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти

СМИ: ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти

Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:33

2024-08-02T02:33

2024-08-02T03:14

экономика

украина

словакия

венгрия

валдис домбровскис

петер сийярто

дмитрий песков

лукойл

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса."Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива", — сообщил еврокомиссар в письме в Будапешт и Братиславу, с текстом которого ознакомилась газета.Он добавил, что на встрече представителей всех стран-членов ЕС, состоявшейся на прошлой неделе, "значительное число... задалось вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не изучили альтернативные варианты".Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по трубопроводу "Дружба". Перестала получать нефть по вине украинской стороны и Словакия. По данным Братиславы, это произошло из-за того, что "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список.Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за решения властей Украины. В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что эти объемы нефти компенсировали другие поставщики. В связи с этим в ЕК отказались проводить срочные консультации по этому вопросу.Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле выразили сомнения в возможности диалога с украинскими транзитерами нефти.

https://ria.ru/20240725/neft-1961941386.html

https://ria.ru/20240730/siyyarto-1963001340.html

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экономика, украина, словакия, венгрия, валдис домбровскис, петер сийярто, дмитрий песков, лукойл, еврокомиссия, евросоюз