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СМИ: ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти
СМИ: ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти
Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T02:33
2024-08-02T02:33
2024-08-02T03:14
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса."Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива", — сообщил еврокомиссар в письме в Будапешт и Братиславу, с текстом которого ознакомилась газета.Он добавил, что на встрече представителей всех стран-членов ЕС, состоявшейся на прошлой неделе, "значительное число... задалось вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не изучили альтернативные варианты".Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по трубопроводу "Дружба". Перестала получать нефть по вине украинской стороны и Словакия. По данным Братиславы, это произошло из-за того, что "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список.Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за решения властей Украины. В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что эти объемы нефти компенсировали другие поставщики. В связи с этим в ЕК отказались проводить срочные консультации по этому вопросу.Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле выразили сомнения в возможности диалога с украинскими транзитерами нефти.
https://ria.ru/20240725/neft-1961941386.html
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экономика, украина, словакия, венгрия, валдис домбровскис, петер сийярто, дмитрий песков, лукойл, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Украина, Словакия, Венгрия, Валдис Домбровскис, Петер Сийярто, Дмитрий Песков, ЛУКОЙЛ, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ: ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти
FT: ЕК рекомендовала Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти