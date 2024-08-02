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ЕК направила Венгрии список вопросов из-за упрощения въезда россиянам - РИА Новости, 02.08.2024
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01:38 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/ek-1963573948.html
ЕК направила Венгрии список вопросов из-за упрощения въезда россиянам
ЕК направила Венгрии список вопросов из-за упрощения въезда россиянам - РИА Новости, 02.08.2024
ЕК направила Венгрии список вопросов из-за упрощения въезда россиянам
Еврокомиссия направила властям Венгрии список вопросов, которые касаются решения Будапешта смягчить визовые правила для российских и белорусских граждан. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T01:38
2024-08-02T01:38
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еврокомиссия направила властям Венгрии список вопросов, которые касаются решения Будапешта смягчить визовые правила для российских и белорусских граждан. Ранее представитель ЕК Анита Хиппер заявляла, что Брюссель намерен прояснить, насколько это решение соответствует европейским правилам. По ее словам, Россия якобы представляет угрозу безопасности ЕС, в связи с чем страны-члены должны принимать все меры для обеспечения безопасности ЕС и Шенгенской зоны. "Сегодня я отправила письмо, в котором прошу объяснений от венгерского правительства. Если их схема легкого доступа представляет собой риск, мы будем действовать", - сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон в социальной сети Х. В самом письме, копию которого опубликовала еврокомиссар, говорится о приложенном к нему списку вопросов с просьбой ответить на них до 19 августа. Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
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в мире, венгрия, россия, будапешт, манфред вебер, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Манфред Вебер, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
ЕК направила Венгрии список вопросов из-за упрощения въезда россиянам

ЕК направила Венгрии список вопросов из-за упрощения въезда для граждан России

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еврокомиссия направила властям Венгрии список вопросов, которые касаются решения Будапешта смягчить визовые правила для российских и белорусских граждан.
Ранее представитель ЕК Анита Хиппер заявляла, что Брюссель намерен прояснить, насколько это решение соответствует европейским правилам. По ее словам, Россия якобы представляет угрозу безопасности ЕС, в связи с чем страны-члены должны принимать все меры для обеспечения безопасности ЕС и Шенгенской зоны.
«
"Сегодня я отправила письмо, в котором прошу объяснений от венгерского правительства. Если их схема легкого доступа представляет собой риск, мы будем действовать", - сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон в социальной сети Х.
В самом письме, копию которого опубликовала еврокомиссар, говорится о приложенном к нему списку вопросов с просьбой ответить на них до 19 августа.
Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
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