https://ria.ru/20240802/efimov-1963548636.html

Ефимов: в Москве бывшую промзону "Магистральные улицы" реорганизуют по КРТ

Ефимов: в Москве бывшую промзону "Магистральные улицы" реорганизуют по КРТ - РИА Новости, 02.08.2024

Ефимов: в Москве бывшую промзону "Магистральные улицы" реорганизуют по КРТ

Три участка бывшей промышленной зоны "Магистральные улицы" реорганизуют в рамках одного проекта комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:06

2024-08-02T09:06

2024-08-02T09:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg

МОСКВА, 2 августа - РИА Новости. Три участка бывшей промышленной зоны "Магистральные улицы" реорганизуют в рамках одного проекта комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь превышает 73 гектара, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Там планируется строительство крупного жилого квартала, где появится свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадок оцениваются более чем в 1,26 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит почти 27 миллиардов рублей. В итоге будет создано свыше 35,5 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении отмечается, что территории находятся на севере и в центре Москвы, между линиями МЦК и МЦД-1, рядом со Звенигородским шоссе и вблизи станций МЦК "Хорошево" и "Шелепиха".Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что в рамках проекта КРТ построят свыше 2 миллионов квадратных метров жилья, а еще более 1 миллиона "квадратов" займут общественно-деловые и социальные объекты, в том числе три школы для более чем 4 тысяч учеников и четыре детских сада для почти 1,8 тысячи воспитанников."Инфраструктуру будущего квартала дополнят четыре объекта коммунального хозяйства площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Саму территорию благоустроят и озеленят", – добавил он.На части промзоны "Магистральные улицы" утвержден уже второй проект, ранее там приняли решение о реорганизации другого участка площадью 1,6 гектара, следует из пресс-релиза.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html

https://ria.ru/20240731/efimov-1963052002.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы