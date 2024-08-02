https://ria.ru/20240802/efimov-1963548636.html
Ефимов: в Москве бывшую промзону "Магистральные улицы" реорганизуют по КРТ
Ефимов: в Москве бывшую промзону "Магистральные улицы" реорганизуют по КРТ - РИА Новости, 02.08.2024
Ефимов: в Москве бывшую промзону "Магистральные улицы" реорганизуют по КРТ
Три участка бывшей промышленной зоны "Магистральные улицы" реорганизуют в рамках одного проекта комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:06
2024-08-02T09:06
2024-08-02T09:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 августа - РИА Новости. Три участка бывшей промышленной зоны "Магистральные улицы" реорганизуют в рамках одного проекта комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь превышает 73 гектара, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Там планируется строительство крупного жилого квартала, где появится свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадок оцениваются более чем в 1,26 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит почти 27 миллиардов рублей. В итоге будет создано свыше 35,5 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении отмечается, что территории находятся на севере и в центре Москвы, между линиями МЦК и МЦД-1, рядом со Звенигородским шоссе и вблизи станций МЦК "Хорошево" и "Шелепиха".Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что в рамках проекта КРТ построят свыше 2 миллионов квадратных метров жилья, а еще более 1 миллиона "квадратов" займут общественно-деловые и социальные объекты, в том числе три школы для более чем 4 тысяч учеников и четыре детских сада для почти 1,8 тысячи воспитанников."Инфраструктуру будущего квартала дополнят четыре объекта коммунального хозяйства площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Саму территорию благоустроят и озеленят", – добавил он.На части промзоны "Магистральные улицы" утвержден уже второй проект, ранее там приняли решение о реорганизации другого участка площадью 1,6 гектара, следует из пресс-релиза.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html
https://ria.ru/20240731/efimov-1963052002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 2 августа - РИА Новости. Три участка бывшей промышленной зоны "Магистральные улицы" реорганизуют в рамках одного проекта комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь превышает 73 гектара, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Там планируется строительство крупного жилого квартала, где появится свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадок оцениваются более чем в 1,26 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит почти 27 миллиардов рублей. В итоге будет создано свыше 35,5 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что территории находятся на севере и в центре Москвы, между линиями МЦК
и МЦД-1, рядом со Звенигородским шоссе и вблизи станций МЦК "Хорошево" и "Шелепиха".
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман
обратил внимание, что в рамках проекта КРТ построят свыше 2 миллионов квадратных метров жилья, а еще более 1 миллиона "квадратов" займут общественно-деловые и социальные объекты, в том числе три школы для более чем 4 тысяч учеников и четыре детских сада для почти 1,8 тысячи воспитанников.
«
"Инфраструктуру будущего квартала дополнят четыре объекта коммунального хозяйства площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Саму территорию благоустроят и озеленят", – добавил он.
На части промзоны "Магистральные улицы" утвержден уже второй проект, ранее там приняли решение о реорганизации другого участка площадью 1,6 гектара, следует из пресс-релиза.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.