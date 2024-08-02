https://ria.ru/20240802/efimov-1963548155.html

Ефимов: на востоке Москвы по реновации передали 44 жилых комплекса

Ефимов: на востоке Москвы по реновации передали 44 жилых комплекса - РИА Новости, 02.08.2024

Ефимов: на востоке Москвы по реновации передали 44 жилых комплекса

На территории столичного Восточного административного округа под заселение жильцов с начала реновации передали 44 жилых комплекса в 12 районах, рассказал... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:06

2024-08-02T10:06

2024-08-02T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 августа — РИА Новости. На территории столичного Восточного административного округа под заселение жильцов с начала реновации передали 44 жилых комплекса в 12 районах, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Шесть лет назад по решению Сергея Собянина на востоке столицы была передана под заселение первая новостройка по программе реновации. Теперь в Восточном административном округе возвели и передали под заселение жителей уже 44 жилых комплекса. Свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении уточняется, что всего в рамках программы реновации на востоке города предстоит переселить в новостройки примерно 210 тысяч москвичей из 1062 домов.В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что сейчас на территории ВАО 41 дом находится в стадии строительства, а для еще 54 жилых комплексов ведется подготовка проектной документации."На востоке столицы договоры заключили уже 21,13 тысячи человек. Так, в Северном Измайлове правообладателями современного жилья стали почти 5,8 тысячи человек, в Измайлове – более 4,6 тысячи, а в Перове – свыше 2,7 тысячи", – приводятся слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил увеличить темпы реновации в два раза. Программа, утвержденная в августе 2017 года, касается порядка 1 миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. В 2023 году по программе в новые дома переселилось более 47 тысяч человек.

https://ria.ru/20240801/efimov-1963431973.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы