Ефимов: на востоке Москвы по реновации передали 44 жилых комплекса
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 2 августа — РИА Новости. На территории столичного Восточного административного округа под заселение жильцов с начала реновации передали 44 жилых комплекса в 12 районах, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Шесть лет назад по решению Сергея Собянина на востоке столицы была передана под заселение первая новостройка по программе реновации. Теперь в Восточном административном округе возвели и передали под заселение жителей уже 44 жилых комплекса. Свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что всего в рамках программы реновации на востоке города предстоит переселить в новостройки примерно 210 тысяч москвичей из 1062 домов.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что сейчас на территории ВАО 41 дом находится в стадии строительства, а для еще 54 жилых комплексов ведется подготовка проектной документации.
"На востоке столицы договоры заключили уже 21,13 тысячи человек. Так, в Северном Измайлове правообладателями современного жилья стали почти 5,8 тысячи человек, в Измайлове – более 4,6 тысячи, а в Перове – свыше 2,7 тысячи", – приводятся слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил увеличить темпы реновации в два раза. Программа, утвержденная в августе 2017 года, касается порядка 1 миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. В 2023 году по программе в новые дома переселилось более 47 тысяч человек.