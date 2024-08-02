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В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП

В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП - РИА Новости, 02.08.2024

В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП

Движение на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае восстановлено после столкновения грузовика с пассажирским поездом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:51

2024-08-02T11:51

2024-08-02T11:51

происшествия

новый уренгой

москва

пермский край

свердловская железная дорога

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Движение на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае восстановлено после столкновения грузовика с пассажирским поездом, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. В 5.35 мск на перегоне Европейская – Усть-Тискос водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый Уренгой – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за остававшегося расстояния столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались. "Сегодня в 11.20 (9.20мск) железнодорожники завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская – Усть-Тискос Свердловской железной дороги. В настоящее время движение по участку осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что столкнувшийся с грузовиком поезд №11 Новый Уренгой – Москва в 09.32 мск отправился со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.

https://ria.ru/20231112/dtp-1908925594.html

новый уренгой

москва

пермский край

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происшествия, новый уренгой, москва, пермский край, свердловская железная дорога