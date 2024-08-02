https://ria.ru/20240802/dvizhenie-1963637062.html
В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП
В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП - РИА Новости, 02.08.2024
В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП
Движение на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае восстановлено после столкновения грузовика с пассажирским поездом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:51
2024-08-02T11:51
2024-08-02T11:51
происшествия
новый уренгой
москва
пермский край
свердловская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101440/16/1014401645_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef6618f2d1c7190bb559b74377bf57c6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Движение на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае восстановлено после столкновения грузовика с пассажирским поездом, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. В 5.35 мск на перегоне Европейская – Усть-Тискос водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый Уренгой – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за остававшегося расстояния столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались. "Сегодня в 11.20 (9.20мск) железнодорожники завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская – Усть-Тискос Свердловской железной дороги. В настоящее время движение по участку осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что столкнувшийся с грузовиком поезд №11 Новый Уренгой – Москва в 09.32 мск отправился со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.
https://ria.ru/20231112/dtp-1908925594.html
новый уренгой
москва
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101440/16/1014401645_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b874a022e00fd8067d3165c330c8e9af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новый уренгой, москва, пермский край, свердловская железная дорога
Происшествия, Новый Уренгой, Москва, Пермский край, Свердловская железная дорога
В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП
В Пермском крае восстановили движение на перегоне Европейская – Усть-Тискос