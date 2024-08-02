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В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП - РИА Новости, 02.08.2024
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11:51 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/dvizhenie-1963637062.html
В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП
В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП - РИА Новости, 02.08.2024
В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП
Движение на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае восстановлено после столкновения грузовика с пассажирским поездом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:51
2024-08-02T11:51
происшествия
новый уренгой
москва
пермский край
свердловская железная дорога
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Движение на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае восстановлено после столкновения грузовика с пассажирским поездом, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. В 5.35 мск на перегоне Европейская – Усть-Тискос водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый Уренгой – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за остававшегося расстояния столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались. "Сегодня в 11.20 (9.20мск) железнодорожники завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская – Усть-Тискос Свердловской железной дороги. В настоящее время движение по участку осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что столкнувшийся с грузовиком поезд №11 Новый Уренгой – Москва в 09.32 мск отправился со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.
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происшествия, новый уренгой, москва, пермский край, свердловская железная дорога
Происшествия, Новый Уренгой, Москва, Пермский край, Свердловская железная дорога
В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП

В Пермском крае восстановили движение на перегоне Европейская – Усть-Тискос

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Железная дорога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Движение на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае восстановлено после столкновения грузовика с пассажирским поездом, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
В 5.35 мск на перегоне Европейская – Усть-Тискос водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый УренгойМосква. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за остававшегося расстояния столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались.
«
"Сегодня в 11.20 (9.20мск) железнодорожники завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская – Усть-Тискос Свердловской железной дороги. В настоящее время движение по участку осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что столкнувшийся с грузовиком поезд №11 Новый Уренгой – Москва в 09.32 мск отправился со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.
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ПроисшествияНовый УренгойМоскваПермский крайСвердловская железная дорога
 
 
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