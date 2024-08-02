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В Москве в пятницу изменится движение в районе Красной площади - РИА Новости, 02.08.2024
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В Москве в пятницу изменится движение в районе Красной площади
В Москве в пятницу изменится движение в районе Красной площади - РИА Новости, 02.08.2024
В Москве в пятницу изменится движение в районе Красной площади
Движение в районе Красной площади в Москве изменится в пятницу из-за празднования Ильина дня. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:25
2024-08-02T00:25
общество
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение в районе Красной площади в Москве изменится в пятницу из-за празднования Ильина дня. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, с 6.00 до 13.00 будет действовать ограничения в районе Красной площади. Автомобилисты не смогут проехать по улице Ильинке - от Новой площади до дома №5 на Красной площади. Кроме того, на этом участке запрещена парковка с 0.01 до окончания мероприятий, посвященных Ильину дню.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве в пятницу изменится движение в районе Красной площади

Движение в районе Красной площади изменится из-за празднования Ильина дня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУлица Ильинка в Москве
Улица Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Улица Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение в районе Красной площади в Москве изменится в пятницу из-за празднования Ильина дня.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, с 6.00 до 13.00 будет действовать ограничения в районе Красной площади. Автомобилисты не смогут проехать по улице Ильинке - от Новой площади до дома №5 на Красной площади. Кроме того, на этом участке запрещена парковка с 0.01 до окончания мероприятий, посвященных Ильину дню.
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