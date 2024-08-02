https://ria.ru/20240802/dvizhenie-1963568984.html

В Москве в пятницу изменится движение в районе Красной площади

В Москве в пятницу изменится движение в районе Красной площади - РИА Новости, 02.08.2024

В Москве в пятницу изменится движение в районе Красной площади

Движение в районе Красной площади в Москве изменится в пятницу из-за празднования Ильина дня. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:25

2024-08-02T00:25

2024-08-02T00:25

общество

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение в районе Красной площади в Москве изменится в пятницу из-за празднования Ильина дня. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, с 6.00 до 13.00 будет действовать ограничения в районе Красной площади. Автомобилисты не смогут проехать по улице Ильинке - от Новой площади до дома №5 на Красной площади. Кроме того, на этом участке запрещена парковка с 0.01 до окончания мероприятий, посвященных Ильину дню.

https://ria.ru/20240730/kommunarka-1962849639.html

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