https://ria.ru/20240802/dron-1963217267.html

Российский боец перечислил способы спастись от дрона-камикадзе

Российский боец перечислил способы спастись от дрона-камикадзе - РИА Новости, 02.08.2024

Российский боец перечислил способы спастись от дрона-камикадзе

FPV-дроны стали распространенной угрозой в зоне СВО, однако от них все же можно спастись, рассказал РИА Новости полевой медик подразделения Барс-23 "Орел" с... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:15

2024-08-02T03:15

2024-08-02T03:15

специальная военная операция на украине

сво

fpv-дрон

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. FPV-дроны стали распространенной угрозой в зоне СВО, однако от них все же можно спастись, рассказал РИА Новости полевой медик подразделения Барс-23 "Орел" с позывным Студент, работающий на Угледарском направлении.FPV-дроны (First Person View — "вид от первого лица") представляют собой легкие и недорогие квадрокоптеры, которыми управляют с помощью специальных очков, транслирующих картинку с камеры БПЛА непосредственно перед глазами оператора. Эти беспилотники и Россия, и Украина активно используют для поражения бронетехники, личного состава, полевых укреплений. По словам военных, умелый оператор способен ударить FPV-дроном в слабозащищенные части танка или БМП, чтобы вывести машину из строя. Однако управлять такими беспилотниками, отмечают сами операторы, непросто: нужно вручную контролировать высоту, а также задавать параметры крена, тангажа и рыскания. Если бросить пульт управления, такой дрон попросту упадет."Паника — худший помощник. Надо понимать, что FPV-дроны все-таки охотятся за более жирными целями. Видишь его в небе — спрятался в зеленку, он уже не захочет туда лезть", — отмечает Студент.При этом, по его словам, есть масса случаев, когда дроны-камикадзе атаковали отдельных пехотинцев. Такое происходит, поясняет военнослужащий, когда, например, разряжается аккумулятор и "уже без разницы, в кого влетать"."Но с ними тоже можно бороться. Его очень хорошо слышно. Убежать нельзя, но когда он заходит на вас, его можно подбить. Поэтому за ними очень важно наблюдать. Голова должна вертеться на 360 градусов", — подчеркивает боец.Поэтому, по словам Студента, нужно оставаться внимательным и следить за возможной угрозой.

https://ria.ru/20240731/marochko-1963073642.html

https://ria.ru/20240730/front-1962747293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сво, fpv-дрон