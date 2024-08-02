https://ria.ru/20240802/drezden-1963713949.html

В Германии задержали мужчину, угрожавшего мечом распространителям листовок

В Германии задержали мужчину, угрожавшего мечом распространителям листовок - РИА Новости, 02.08.2024

В Германии задержали мужчину, угрожавшего мечом распространителям листовок

Мужчина, который угрожал мечом молодым людям с листовками кандидата от партии "Левых" в немецкой федеральной земле Саксония, был задержан и допрошен, он... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:54

2024-08-02T15:54

2024-08-02T15:55

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, который угрожал мечом молодым людям с листовками кандидата от партии "Левых" в немецкой федеральной земле Саксония, был задержан и допрошен, он объяснил свой поступок тем, что был раздражен из-за шума, информирует прокуратура Дрездена. Ранее газета Bild сообщала о том, что в среду мужчина угрожал пятерым молодым людям в возрасте 14-20 лет, которые распространяли предвыборные листовки кандидата от входящей в правящую в Германии светофорную коалицию партии "Левых" в городе Дона. По информации издания, в руках он при этом держал мачете. "Обвиняемый в нападении на предвыборный штаб партии "Левых" в Доне 31 июля был установлен в ходе полицейского расследования... Он ранее не был судим и признал вину. Он заявил, что был раздражен шумом на улице и по этой причине отреагировал подобным образом. Полиция изъяла меч", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что расследование в отношении 69-летнего немца продолжается.

https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html

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в мире, дон, саксония, дрезден, bild