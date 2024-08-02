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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 02.08.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:20
2024-08-02T23:20
2024-08-02T23:20
специальная военная операция на украине
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петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.45 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231231/donetsk-1919246609.html
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка