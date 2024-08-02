https://ria.ru/20240802/donetsk-1963654171.html

МИД назвал удар дрона по рынку в Донецке терактом

МИД назвал удар дрона по рынку в Донецке терактом - РИА Новости, 02.08.2024

МИД назвал удар дрона по рынку в Донецке терактом

Удар дрона-камикадзе по рынку в Донецке является терактом против гражданского населения, на который идут деньги Вашингтона, по людям били прицельно, заявила... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:49

2024-08-02T12:49

2024-08-02T13:20

донецк

вашингтон (штат)

россия

происшествия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Удар дрона-камикадзе по рынку в Донецке является терактом против гражданского населения, на который идут деньги Вашингтона, по людям били прицельно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о "правах человека и борьбе с терроризмом", - написала Захарова.Она подчеркнула, что "правозащитники" вновь оставят без внимания этот теракт. "И снова уткнутся в невнятные бумажки представители секретариатов международных организаций. И снова "эксперты" не определят направление удара. Для меня наши на передовой - это и есть настоящие правозащитники. Они по-настоящему, ценой собственных жизней отстаивают право на жизнь", - отметила официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20240802/mediki-1963203786.html

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Удар дроном-камикадзе по рынку в Донецке Дрон-камикадзе ударил по рынку в Донецке, местные жители говорят о шести пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. 2024-08-02T12:49 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, вашингтон (штат), россия, происшествия