https://ria.ru/20240802/donetsk-1963654171.html
МИД назвал удар дрона по рынку в Донецке терактом
МИД назвал удар дрона по рынку в Донецке терактом - РИА Новости, 02.08.2024
МИД назвал удар дрона по рынку в Донецке терактом
Удар дрона-камикадзе по рынку в Донецке является терактом против гражданского населения, на который идут деньги Вашингтона, по людям били прицельно, заявила... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:49
2024-08-02T12:49
2024-08-02T13:20
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происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Удар дрона-камикадзе по рынку в Донецке является терактом против гражданского населения, на который идут деньги Вашингтона, по людям били прицельно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о "правах человека и борьбе с терроризмом", - написала Захарова.Она подчеркнула, что "правозащитники" вновь оставят без внимания этот теракт. "И снова уткнутся в невнятные бумажки представители секретариатов международных организаций. И снова "эксперты" не определят направление удара. Для меня наши на передовой - это и есть настоящие правозащитники. Они по-настоящему, ценой собственных жизней отстаивают право на жизнь", - отметила официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20240802/mediki-1963203786.html
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Удар дроном-камикадзе по рынку в Донецке
Дрон-камикадзе ударил по рынку в Донецке, местные жители говорят о шести пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.
2024-08-02T12:49
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РИА Новости
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донецк, вашингтон (штат), россия, происшествия
Донецк, Вашингтон (штат), Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
МИД назвал удар дрона по рынку в Донецке терактом
МИД назвал удар дрона по рынку в Донецке терактом против гражданского населения