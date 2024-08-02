https://ria.ru/20240802/donbass-1963756256.html

СМИ: ВСУ терпят поражение у стратегически важного города в Донбассе

СМИ: ВСУ терпят поражение у стратегически важного города в Донбассе - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: ВСУ терпят поражение у стратегически важного города в Донбассе

Украинская армия терпит поражение у Красноармейска, который играет роль ключевого логистического хаба ВСУ в Донбассе, пишет британская газета Independent. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:50

2024-08-02T18:50

2024-08-02T18:50

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинская армия терпит поражение у Красноармейска, который играет роль ключевого логистического хаба ВСУ в Донбассе, пишет британская газета Independent."Российские войска постепенно продвигаются к ключевому стратегическому городу Покровску (украинское название Красноармейска — Прим. ред.) в восточном районе Донецка, в то время как Украина борется с нехваткой солдат. Задержки военной помощи с Запада мешают оснащению свежих бригад", — говорится в статье.По информации издания, ВСУ в этом регионе могут потерпеть серьезное поражение оперативных масштабов. Западные военные аналитики опасаются, что у украинской армии не хватит военной техники и боеприпасов для ведения боев, уточняется в публикации.В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.

https://ria.ru/20240802/rossiya-1963737967.html

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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, россия