https://ria.ru/20240802/dom-1963739129.html

Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до семи

Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до семи - РИА Новости, 02.08.2024

Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до семи

Спасатели извлекли тело еще одного человека из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:29

2024-08-02T17:29

2024-08-02T17:45

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спасатели извлекли тело еще одного человека из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС."В Нижнем Тагиле спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одно человека без признаков жизни", — подчеркнули в ведомстве.Таким образом, число погибших увеличилось до семи, четверо из них — дети.Обрушение дома в Нижнем ТагилеДва подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.

https://ria.ru/20240802/vyplaty-1963730326.html

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Второй день разбора завалов в Нижнем Тагиле МЧС показало новое видео разбора завалов в Нижнем Тагиле, где число погибших выросло до шести 2024-08-02T17:29 true PT0M21S

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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, россия