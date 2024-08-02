https://ria.ru/20240802/dom-1963575501.html

США продолжат обсуждения по возвращению из России американца Фогеля

США продолжат обсуждения по возвращению из России американца Фогеля - РИА Новости, 02.08.2024

США продолжат обсуждения по возвращению из России американца Фогеля

Власти США отказываются признавать, что не пытались вернуть из России экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля и настаивают на продолжающихся... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:59

2024-08-02T01:59

2024-08-02T01:59

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Власти США отказываются признавать, что не пытались вернуть из России экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля и настаивают на продолжающихся усилиях по его освобождению, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Это не значит, что наше внимание к Фогелю исчезло. По факту, оно просто усиливается и сейчас ведутся постоянные переговоры", - сообщил он в эфире телеканала Fox News.Ранее с подобным обвинением в адрес американского руководства выступили представители семьи Фогеля. По словам Кирби, Белый дом будет пытаться вернуть домой каждого задержанного гражданина США, находящегося за пределами своей страны. Фогеля, которому 61 год, вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.

https://ria.ru/20240802/bajden-1963572373.html

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в мире, россия, сша, нью-йорк (город), джон кирби, шереметьево (аэропорт)