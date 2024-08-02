США продолжат обсуждения по возвращению из России американца Фогеля
Кирби: США продолжат обсуждения по возвращению из России американца Фогеля
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Власти США отказываются признавать, что не пытались вернуть из России экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля и настаивают на продолжающихся усилиях по его освобождению, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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"Это не значит, что наше внимание к Фогелю исчезло. По факту, оно просто усиливается и сейчас ведутся постоянные переговоры", - сообщил он в эфире телеканала Fox News.
Ранее с подобным обвинением в адрес американского руководства выступили представители семьи Фогеля.
По словам Кирби, Белый дом будет пытаться вернуть домой каждого задержанного гражданина США, находящегося за пределами своей страны.
Фогеля, которому 61 год, вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.