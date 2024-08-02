https://ria.ru/20240802/dogovor-1963709030.html

США надеются, что ХАМАС и Израиль смогут договориться о прекращении огня

США надеются, что ХАМАС и Израиль смогут договориться о прекращении огня - РИА Новости, 02.08.2024

США надеются, что ХАМАС и Израиль смогут договориться о прекращении огня

США полагают, что даже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Израиль и палестинское движение смогут достигнуть сделки о прекращении... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:36

2024-08-02T15:36

2024-08-02T15:36

в мире

израиль

сша

тегеран (город)

исмаил хания

джон кирби

али хаменеи

хамас

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США полагают, что даже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Израиль и палестинское движение смогут достигнуть сделки о прекращении огня, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы все еще верим, даже после сообщений об убийстве Хании, что сделка о прекращении огня все еще возможна, что переговоры все еще достижимы, и мы будем работать в этом направлении", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN, добавив, что в Вашингтоне надеются, что Израиль и ХАМАС смогут сгладить расхождение позиции в переговорном процессе. По мнению Вашингтона, они якобы не слишком велики. При этом Кирби указал, что США продолжать предоставлять Израилю "все, что им нужно для защиты". В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации Хании, сказала ранее РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963104103.html

https://ria.ru/20240802/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

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