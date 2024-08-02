https://ria.ru/20240802/dfo-1963602198.html
Правительство направит более 1,3 миллиарда рублей на социнфраструктуру ДФО
Правительство направит более 1,3 миллиарда рублей на социнфраструктуру ДФО - РИА Новости, 02.08.2024
Правительство направит более 1,3 миллиарда рублей на социнфраструктуру ДФО
Правительство России направит более 1,3 миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:20
2024-08-02T09:20
2024-08-02T09:20
экономика
россия
дальний восток
хабаровский край
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство России направит более 1,3 миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока."На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 1,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина РФ.Уточняется, что финансирование предназначено для Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. В правительстве РФ напомнили, что реализация планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе поддерживается с 2018 года. "Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные", - добавили в сообщении на сайте правительства.
https://ria.ru/20240710/finansirovanie-1958764918.html
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экономика, россия, дальний восток, хабаровский край, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Хабаровский край, Михаил Мишустин
Правительство направит более 1,3 миллиарда рублей на социнфраструктуру ДФО
Правительство направит более 1,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство России направит более 1,3 миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока.
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"На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 1,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина РФ.
Уточняется, что финансирование предназначено для Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. В правительстве РФ напомнили, что реализация планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе поддерживается с 2018 года. "Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные", - добавили в сообщении на сайте правительства.