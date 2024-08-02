https://ria.ru/20240802/dfo-1963602198.html

Правительство направит более 1,3 миллиарда рублей на социнфраструктуру ДФО

Правительство направит более 1,3 миллиарда рублей на социнфраструктуру ДФО - РИА Новости, 02.08.2024

Правительство направит более 1,3 миллиарда рублей на социнфраструктуру ДФО

Правительство России направит более 1,3 миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:20

2024-08-02T09:20

2024-08-02T09:20

экономика

россия

дальний восток

хабаровский край

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство России направит более 1,3 миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока."На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 1,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина РФ.Уточняется, что финансирование предназначено для Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. В правительстве РФ напомнили, что реализация планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе поддерживается с 2018 года. "Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные", - добавили в сообщении на сайте правительства.

https://ria.ru/20240710/finansirovanie-1958764918.html

россия

дальний восток

хабаровский край

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экономика, россия, дальний восток, хабаровский край, михаил мишустин