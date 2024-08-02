https://ria.ru/20240802/deti-1963644128.html

Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024

Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

Пятеро детей, госпитализированных после обрушения дома в Нижнем Тагиле, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила Уполномоченный при президенте РФ РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:21

2024-08-02T12:21

2024-08-02T12:28

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пятеро детей, госпитализированных после обрушения дома в Нижнем Тагиле, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей, четыре человека погибли.По информации минздрава региона, пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей."Накануне весь день следили за новостями о спасательной операции в Нижнем Тагиле, где при взрыве бытового газа полностью обрушился подъезд жилой пятиэтажки и частично разрушен соседний... По уточненным данным, четыре человека погибли, двое из них дети. 11 человек госпитализированы, в том числе 5 ребят. Их состояние средней степени тяжести", - сообщила Львова-Белова.Детский омбудсмен отметила, что находится на связи с региональным уполномоченный по правам ребенка Игорем Мороковым, а также выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

https://ria.ru/20240802/tagil-1963608967.html

https://ria.ru/20240802/kot-1963597000.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле