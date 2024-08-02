Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 02.08.2024 (обновлено: 12:28 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/deti-1963644128.html
Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Пятеро детей, госпитализированных после обрушения дома в Нижнем Тагиле, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила Уполномоченный при президенте РФ РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:21
2024-08-02T12:28
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963391618_1:0:1224:688_1920x0_80_0_0_61ef240b1e3c209e8da1300e711af4a2.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пятеро детей, госпитализированных после обрушения дома в Нижнем Тагиле, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей, четыре человека погибли.По информации минздрава региона, пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей."Накануне весь день следили за новостями о спасательной операции в Нижнем Тагиле, где при взрыве бытового газа полностью обрушился подъезд жилой пятиэтажки и частично разрушен соседний... По уточненным данным, четыре человека погибли, двое из них дети. 11 человек госпитализированы, в том числе 5 ребят. Их состояние средней степени тяжести", - сообщила Львова-Белова.Детский омбудсмен отметила, что находится на связи с региональным уполномоченный по правам ребенка Игорем Мороковым, а также выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
https://ria.ru/20240802/tagil-1963608967.html
https://ria.ru/20240802/kot-1963597000.html
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963391618_286:0:1203:688_1920x0_80_0_0_00549e9e794b320423fff31f7175054e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

Пять детей, пострадавших в Нижнем Тагиле, находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пятеро детей, госпитализированных после обрушения дома в Нижнем Тагиле, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей, четыре человека погибли.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир
Вчера, 10:12
По информации минздрава региона, пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей.
"Накануне весь день следили за новостями о спасательной операции в Нижнем Тагиле, где при взрыве бытового газа полностью обрушился подъезд жилой пятиэтажки и частично разрушен соседний... По уточненным данным, четыре человека погибли, двое из них дети. 11 человек госпитализированы, в том числе 5 ребят. Их состояние средней степени тяжести", - сообщила Львова-Белова.
Детский омбудсмен отметила, что находится на связи с региональным уполномоченный по правам ребенка Игорем Мороковым, а также выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Спасение кота из-под бетонной плиты обрушившегося дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота
Вчера, 08:53
 
ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала