Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Пять детей, пострадавших в Нижнем Тагиле, находятся в состоянии средней тяжести
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пятеро детей, госпитализированных после обрушения дома в Нижнем Тагиле, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей, четыре человека погибли.
По информации минздрава региона, пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей.
"Накануне весь день следили за новостями о спасательной операции в Нижнем Тагиле, где при взрыве бытового газа полностью обрушился подъезд жилой пятиэтажки и частично разрушен соседний... По уточненным данным, четыре человека погибли, двое из них дети. 11 человек госпитализированы, в том числе 5 ребят. Их состояние средней степени тяжести", - сообщила Львова-Белова.
Детский омбудсмен отметила, что находится на связи с региональным уполномоченный по правам ребенка Игорем Мороковым, а также выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.