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Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО - РИА Новости, 02.08.2024
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13:36 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/desantnik-1963671349.html
Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО
Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО - РИА Новости, 02.08.2024
Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО
Российский десантник Алексей, который сегодня с товарищами празднует день Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве, рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:36
2024-08-02T13:36
безопасность
россия
вооруженные силы рф
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский десантник Алексей, который сегодня с товарищами празднует день Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве, рассказал РИА Новости, что находится в отпуске и скоро вернется в зону проведения спецоперации. &quot;Отпуск совсем скоро закончится, и я со своим сослуживцем Александром вернемся в зону СВО, где в ходе боевых действий участвовали в 16 штурмовых атаках на позиции ВСУ - и во всех противник был сломлен&quot;, - сказал Алексей.Он сообщил, что в отпуск приехал из зоны СВО, где находился в составе группировки войск "Юг" в одном из штурмовых подразделений, и добавил, что там ему очень пригодился опыт, полученный на срочной службе в бригаде специального назначения.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, москва
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Москва
Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО

Десантник Алексей в день ВДВ: скоро мы с сослуживцем Александром вернемся на СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКрестный ход в рамках празднования 94-й годовщины образования ВДВ в Москве
Крестный ход в рамках празднования 94-й годовщины образования ВДВ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Крестный ход в рамках празднования 94-й годовщины образования ВДВ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский десантник Алексей, который сегодня с товарищами празднует день Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве, рассказал РИА Новости, что находится в отпуске и скоро вернется в зону проведения спецоперации.
«

"Отпуск совсем скоро закончится, и я со своим сослуживцем Александром вернемся в зону СВО, где в ходе боевых действий участвовали в 16 штурмовых атаках на позиции ВСУ - и во всех противник был сломлен", - сказал Алексей.

Он сообщил, что в отпуск приехал из зоны СВО, где находился в составе группировки войск "Юг" в одном из штурмовых подразделений, и добавил, что там ему очень пригодился опыт, полученный на срочной службе в бригаде специального назначения.
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