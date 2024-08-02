https://ria.ru/20240802/desantnik-1963671349.html

Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО

Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО - РИА Новости, 02.08.2024

Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО

Российский десантник Алексей, который сегодня с товарищами празднует день Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве, рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:36

2024-08-02T13:36

2024-08-02T13:36

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский десантник Алексей, который сегодня с товарищами празднует день Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве, рассказал РИА Новости, что находится в отпуске и скоро вернется в зону проведения спецоперации. "Отпуск совсем скоро закончится, и я со своим сослуживцем Александром вернемся в зону СВО, где в ходе боевых действий участвовали в 16 штурмовых атаках на позиции ВСУ - и во всех противник был сломлен", - сказал Алексей.Он сообщил, что в отпуск приехал из зоны СВО, где находился в составе группировки войск "Юг" в одном из штурмовых подразделений, и добавил, что там ему очень пригодился опыт, полученный на срочной службе в бригаде специального назначения.

https://ria.ru/20240802/park-1963643922.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф, москва