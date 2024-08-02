https://ria.ru/20240802/desantnik-1963671349.html
Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО
Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО - РИА Новости, 02.08.2024
Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО
Российский десантник Алексей, который сегодня с товарищами празднует день Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве, рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:36
2024-08-02T13:36
2024-08-02T13:36
безопасность
россия
вооруженные силы рф
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963661576_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_849ebf84967c0de1bceadaebebad7b12.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский десантник Алексей, который сегодня с товарищами празднует день Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве, рассказал РИА Новости, что находится в отпуске и скоро вернется в зону проведения спецоперации. "Отпуск совсем скоро закончится, и я со своим сослуживцем Александром вернемся в зону СВО, где в ходе боевых действий участвовали в 16 штурмовых атаках на позиции ВСУ - и во всех противник был сломлен", - сказал Алексей.Он сообщил, что в отпуск приехал из зоны СВО, где находился в составе группировки войск "Юг" в одном из штурмовых подразделений, и добавил, что там ему очень пригодился опыт, полученный на срочной службе в бригаде специального назначения.
https://ria.ru/20240802/park-1963643922.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963661576_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ffc86fa6dec958bab37fd806f9ac6e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, москва
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Москва
Десантник на праздновании дня ВДВ рассказал, что скоро вернется в зону СВО
Десантник Алексей в день ВДВ: скоро мы с сослуживцем Александром вернемся на СВО