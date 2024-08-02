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В Москве завели дело после наезда мужчины на электровелосипеде на девочку

В Москве завели дело после наезда мужчины на электровелосипеде на девочку - РИА Новости, 02.08.2024

В Москве завели дело после наезда мужчины на электровелосипеде на девочку

На мужчину, сбившего на электровелосипеде 10-летнюю школьницу на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:27

2024-08-02T22:27

2024-08-02T22:31

происшествия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На мужчину, сбившего на электровелосипеде 10-летнюю школьницу на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что полиция задержала мужчину, сбившего на электровелосипеде 10-летнюю девочку на самокате на юго-западе Москвы, ребенок с травмами доставлен в больницу. "Никулинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)", - говорится в сообщении. Помимо этого, следователи СК установили, что виновным оказался 23-летний гражданин Республики Узбекистан. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу. "Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", - также говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik