В Москве завели дело после наезда мужчины на электровелосипеде на девочку
СК возбудил дело на мужчину, сбившего на электровелосипеде школьницу в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На мужчину, сбившего на электровелосипеде 10-летнюю школьницу на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что полиция задержала мужчину, сбившего на электровелосипеде 10-летнюю девочку на самокате на юго-западе Москвы, ребенок с травмами доставлен в больницу.
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"Никулинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)", - говорится в сообщении.
Помимо этого, следователи СК установили, что виновным оказался 23-летний гражданин Республики Узбекистан. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.
"Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", - также говорится в сообщении.