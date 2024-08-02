https://ria.ru/20240802/delo-1963680794.html

Против совладельцев холдинга B&B возбудили новое дело

Против совладельцев холдинга B&B возбудили новое дело - РИА Новости, 02.08.2024

Против совладельцев холдинга B&B возбудили новое дело

Подмосковные следователи МВД возбудили новое уголовное дело о мошенничестве на 300 миллионов рублей с оборудованием завода по производству бытовой химии в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:55

2024-08-02T13:55

2024-08-02T13:55

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подмосковные следователи МВД возбудили новое уголовное дело о мошенничестве на 300 миллионов рублей с оборудованием завода по производству бытовой химии в отношении совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона, осужденных ранее за аферу с долей в бизнесе адвоката Дениса Шапиро, следует из материалов дела. "Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — говорится в постановлении СУ УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Дело возбуждено по заявлению Шапиро, который просил привлечь к уголовной ответственности Балаховского и Босинзона по факту хищения производственных линий завода B&B. В 2014 году он приобрел долю 30% ООО "Бест Клин" - завода, производящего бытовую химии под известными в России и СНГ брендами Unicum, Wash Gold, Cotico, EasyWork и другими, который вошел в холдинг B&B. Владельцы холдинга Балаховский и Босинзон переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные компании и физические лица, "Бест клин" обанкротился, и доля Шапиро стала равной нулю. За это Дорогомиловский суд Москвы в апреле приговорил их на сроки 11 и 10 лет колонии соответственно, а также на 9 лет - Алексея Савоськина, который занимал должность гендиректора производственной компании холдинга "Бест клин". Шапиро проходил потерпевшим по делу. Однако, как отмечает его адвокат Роман Кандауров, приговор был вынесен лишь за хищение интеллектуальной собственности и ее незаконное использование. В заявлении в УМВД Шапиро указал, что осужденные незаконно вывели оборудование, сырье и штат сотрудников завода, тем самым продолжив производство продукции от имени других юридических лиц без его участия. "После того как мой доверитель обратился с заявлением в УМВД о хищении 106 единиц техники завода, стоимость которой, по предварительной оценке, составляет более 300 миллионов рублей, правоохранительными органами была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении Балаховского, Босинзона, Савоськина, а также неустановленных лиц. В результате следственных действий оборудование завода и нежилые помещения переданы на ответственное хранение Денису Шапиро", — пояснил Кандауров. Сам же Шапиро пояснил РИА Новости, что данные перестановки никак не повлияют на работу завода и его сотрудников. "Я сделал официальное обращение к сотрудникам завода о том, что он будет продолжать функционировать в прежнем режиме, все они останутся на своих рабочих местах с сохранением заработной платы", - сказал он.

https://ria.ru/20240620/arest-1954379565.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240801/sochi-1963417975.html

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948873685.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)