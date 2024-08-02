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Штаб Харрис заявил, что Трамп очень боится дебатов с ней - РИА Новости, 02.08.2024
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23:33 02.08.2024 (обновлено: 23:39 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/debaty-1963796460.html
Штаб Харрис заявил, что Трамп очень боится дебатов с ней
Штаб Харрис заявил, что Трамп очень боится дебатов с ней - РИА Новости, 02.08.2024
Штаб Харрис заявил, что Трамп очень боится дебатов с ней
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп якобы опасается участвовать в дебатах со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис 10 сентября,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:33
2024-08-02T23:39
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп якобы опасается участвовать в дебатах со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис 10 сентября, заявил предвыборный штаб вице-президента США в пятницу на фоне постоянных споров о дате и площадке мероприятия. "Дональду Трампу нужно повзрослеть. У него не вызывает проблем распространять ложь и ненавистническую чушь на его предвыборных митингах или в интервью с правыми комментаторами. Но, видимо, он слишком боится это сделать через трибуну от вице-президента США", - заявил штаб на своей странице в соцсети X. Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. Близкий к республиканцам телеканал Fox News предложили провести дебаты на их площадке 17 сентября, в то время как Трамп обвиняет телеканал ABC в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Штаб Харрис заявил, что Трамп очень боится дебатов с ней

Штаб Харрис: Трамп опасается участвовать в дебатах с оппоненткой от демократов

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп якобы опасается участвовать в дебатах со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис 10 сентября, заявил предвыборный штаб вице-президента США в пятницу на фоне постоянных споров о дате и площадке мероприятия.
«
"Дональду Трампу нужно повзрослеть. У него не вызывает проблем распространять ложь и ненавистническую чушь на его предвыборных митингах или в интервью с правыми комментаторами. Но, видимо, он слишком боится это сделать через трибуну от вице-президента США", - заявил штаб на своей странице в соцсети X.
Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. Близкий к республиканцам телеканал Fox News предложили провести дебаты на их площадке 17 сентября, в то время как Трамп обвиняет телеканал ABC в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Америке предлагают идеального кандидата в президенты
24 июля, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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