https://ria.ru/20240802/debaty-1963796460.html

Штаб Харрис заявил, что Трамп очень боится дебатов с ней

Штаб Харрис заявил, что Трамп очень боится дебатов с ней - РИА Новости, 02.08.2024

Штаб Харрис заявил, что Трамп очень боится дебатов с ней

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп якобы опасается участвовать в дебатах со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис 10 сентября,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T23:33

2024-08-02T23:33

2024-08-02T23:39

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сша

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп якобы опасается участвовать в дебатах со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис 10 сентября, заявил предвыборный штаб вице-президента США в пятницу на фоне постоянных споров о дате и площадке мероприятия. "Дональду Трампу нужно повзрослеть. У него не вызывает проблем распространять ложь и ненавистническую чушь на его предвыборных митингах или в интервью с правыми комментаторами. Но, видимо, он слишком боится это сделать через трибуну от вице-президента США", - заявил штаб на своей странице в соцсети X. Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. Близкий к республиканцам телеканал Fox News предложили провести дебаты на их площадке 17 сентября, в то время как Трамп обвиняет телеканал ABC в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024