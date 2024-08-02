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Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург - РИА Новости, 02.08.2024
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка, который находится в тяжелом состоянии, готовятся транспортировать в Екатеринбург, сообщает минздрав... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:10
2024-08-02T08:10
2024-08-02T08:19
происшествия
екатеринбург
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка, который находится в тяжелом состоянии, готовятся транспортировать в Екатеринбург, сообщает минздрав Свердловской области."В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила госпитализирована пострадавшая девочка. Она в тяжёлом состоянии, врачи готовят пациентку к транспортировке в ДГКБ №9 Екатеринбурга силами санавиации", - говорится в сообщении.
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Происшествия, Екатеринбург, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург
Пострадавшую при ЧП в Нижнем Тагиле девочку готовят к транспортировке