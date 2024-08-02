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Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург - РИА Новости, 02.08.2024
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08:10 02.08.2024 (обновлено: 08:19 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/chp-1963593594.html
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург - РИА Новости, 02.08.2024
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка, который находится в тяжелом состоянии, готовятся транспортировать в Екатеринбург, сообщает минздрав... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:10
2024-08-02T08:19
происшествия
екатеринбург
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка, который находится в тяжелом состоянии, готовятся транспортировать в Екатеринбург, сообщает минздрав Свердловской области."В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила госпитализирована пострадавшая девочка. Она в тяжёлом состоянии, врачи готовят пациентку к транспортировке в ДГКБ №9 Екатеринбурга силами санавиации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240802/tagil-1963593818.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Екатеринбург, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург

Пострадавшую при ЧП в Нижнем Тагиле девочку готовят к транспортировке

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка, который находится в тяжелом состоянии, готовятся транспортировать в Екатеринбург, сообщает минздрав Свердловской области.
«
"В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила госпитализирована пострадавшая девочка. Она в тяжёлом состоянии, врачи готовят пациентку к транспортировке в ДГКБ №9 Екатеринбурга силами санавиации", - говорится в сообщении.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:11
 
ПроисшествияЕкатеринбургНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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