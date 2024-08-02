https://ria.ru/20240802/chp-1963593594.html

Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург

Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург - РИА Новости, 02.08.2024

Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург

Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка, который находится в тяжелом состоянии, готовятся транспортировать в Екатеринбург, сообщает минздрав... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:10

2024-08-02T08:10

2024-08-02T08:19

происшествия

екатеринбург

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка, который находится в тяжелом состоянии, готовятся транспортировать в Екатеринбург, сообщает минздрав Свердловской области."В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила госпитализирована пострадавшая девочка. Она в тяжёлом состоянии, врачи готовят пациентку к транспортировке в ДГКБ №9 Екатеринбурга силами санавиации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240802/tagil-1963593818.html

екатеринбург

нижний тагил

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