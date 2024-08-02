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В Нигерии число жертв беспорядков увеличилось до 14 человек - РИА Новости, 02.08.2024
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11:53 02.08.2024 (обновлено: 14:45 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/chislo-1963637475.html
В Нигерии число жертв беспорядков увеличилось до 14 человек
В Нигерии число жертв беспорядков увеличилось до 14 человек - РИА Новости, 02.08.2024
В Нигерии число жертв беспорядков увеличилось до 14 человек
Число жертв беспорядков в Нигерии, вызванных протестами против инфляции, увеличилось до 14, сообщает местное издание Daily Trust. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:53
2024-08-02T14:45
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число жертв беспорядков в Нигерии, вызванных протестами против инфляции, увеличилось до 14, сообщает местное издание Daily Trust. Ранее издание Daily Post сообщало о четырех погибших. "По меньшей мере 14 человек были убиты в крупных городах некоторых штатов во время демонстраций", - пишет Daily Trust. По данным издания, протесты также сопровождаются перекрытием дорог и прекращением работы финансовых учреждений и других заведений, а также мародерством и уничтожением государственного и частного имущества, ущерб от которого может исчисляться сотнями миллионов в местной валюте. Как сообщила местная газета Guardian, что полиция в Абудже применила слезоточивый газ против протестующих, недовольных экономическими проблемами. По данным издания, протестующие собрались на главной площади столицы, они недовольны некачественным госуправлением, экономическими трудностями и голодом. Их встретил большой контингент полиции и военных. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
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в мире, нигерия, абуджа
В мире, Нигерия, Абуджа
В Нигерии число жертв беспорядков увеличилось до 14 человек

Daily Trust: число жертв беспорядков в Нигерии увеличилось до 14 человек

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВооружённые силы Нигерии
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число жертв беспорядков в Нигерии, вызванных протестами против инфляции, увеличилось до 14, сообщает местное издание Daily Trust.
Ранее издание Daily Post сообщало о четырех погибших.
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"По меньшей мере 14 человек были убиты в крупных городах некоторых штатов во время демонстраций", - пишет Daily Trust.
По данным издания, протесты также сопровождаются перекрытием дорог и прекращением работы финансовых учреждений и других заведений, а также мародерством и уничтожением государственного и частного имущества, ущерб от которого может исчисляться сотнями миллионов в местной валюте.
Как сообщила местная газета Guardian, что полиция в Абудже применила слезоточивый газ против протестующих, недовольных экономическими проблемами. По данным издания, протестующие собрались на главной площади столицы, они недовольны некачественным госуправлением, экономическими трудностями и голодом. Их встретил большой контингент полиции и военных.
В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов.
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