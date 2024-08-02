Бразилия, Колумбия и Мексика просят Каракас опубликовать данные с участков
Бразилия, Колумбия и Мексика просят Венесуэлу опубликовать данные с участков
Каракас. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Бразилия, Колумбия и Мексика просят избирательные власти Венесуэлы оперативно опубликовать данные избирательных участков, говорится в совместном заявлении трех стран.
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"Мы внимательно следим за процессом подсчета голосов и призываем избирательные органы Венесуэлы действовать оперативно и публично опубликовать данные с разбивкой по избирательным участкам", - говорится в сообщении.
"Споры вокруг избирательного процесса должны разрешаться институциональными средствами... В этом контексте мы призываем политические и социальные силы проявлять максимальную осторожность и сдержанность в своих демонстрациях и публичных мероприятиях, чтобы избежать эскалации эпизодов насилия", - отмечают страны.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1200 человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.