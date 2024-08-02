https://ria.ru/20240802/bpl-1963629988.html

Командир группы рассказал, как удалось подавить активность дронов ВСУ

Командир группы рассказал, как удалось подавить активность дронов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024

Командир группы рассказал, как удалось подавить активность дронов ВСУ

Подразделению радиоэлектронной борьбы удалось значительно снизить результативность украинских дронов на одном из участков Запорожского направления и усилить... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:35

2024-08-02T11:35

2024-08-02T15:18

безопасность

технологии

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963642667_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8cc28e95e6db3f2fafd07c3105b3ba3f.jpg

ТОКМАК (Запорожская обл.), 2 авг — РИА Новости. Подразделению радиоэлектронной борьбы удалось значительно снизить результативность украинских дронов на одном из участков Запорожского направления и усилить защиту артиллерии, рассказал РИА Новости командир группы РЭБ с позывным Барсик. "Развитие техники не стоит на месте ни у нас, ни у противника. Каждый день появляется что-то новое. Еженедельно информация обновляется практически с нуля. Поэтому постоянно приходится находиться на пике информации. Анализировать, уточнять", — рассказал военнослужащий.Он пояснил, что используются различные способы получения информации о новых модификациях БПЛА противника — от анализаторов спектров сигнала, которые обнаруживают беспилотник, фиксируя его рабочую частоту, до изучения посаженных или сбитых дронов. "Если сравнивать с тем, что было год или полтора назад, — это небо и земля. Поменялась тактика. Не один летит, а два или три. Это обычная ситуация. Поменялись и способы вооружения", — рассказал Барсик.Он добавил, что удается подавлять большой процент дронов противника, которые взрываются в стороне, не нанося ущерба. Собеседник агентства уточнил, что может говорить только про свой участок.

https://ria.ru/20240422/volnorez-1941472512.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир группы РЭБ о снижении эффективности украинских дронов "У нас достаточно большой процент дронов, которые подавляем. Они взрываются, но взрываются в стороне". Командир группы радиоэлектронной борьбы рассказал РИА Новости, как его подразделению на Запорожском направлении удалось значительно снизить эффективность украинских дронов. 2024-08-02T11:35 true PT3M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, вооруженные силы украины