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Командир группы рассказал, как удалось подавить активность дронов ВСУ
Командир группы рассказал, как удалось подавить активность дронов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
Командир группы рассказал, как удалось подавить активность дронов ВСУ
Подразделению радиоэлектронной борьбы удалось значительно снизить результативность украинских дронов на одном из участков Запорожского направления и усилить... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:35
2024-08-02T11:35
2024-08-02T15:18
безопасность
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 2 авг — РИА Новости. Подразделению радиоэлектронной борьбы удалось значительно снизить результативность украинских дронов на одном из участков Запорожского направления и усилить защиту артиллерии, рассказал РИА Новости командир группы РЭБ с позывным Барсик. "Развитие техники не стоит на месте ни у нас, ни у противника. Каждый день появляется что-то новое. Еженедельно информация обновляется практически с нуля. Поэтому постоянно приходится находиться на пике информации. Анализировать, уточнять", — рассказал военнослужащий.Он пояснил, что используются различные способы получения информации о новых модификациях БПЛА противника — от анализаторов спектров сигнала, которые обнаруживают беспилотник, фиксируя его рабочую частоту, до изучения посаженных или сбитых дронов. "Если сравнивать с тем, что было год или полтора назад, — это небо и земля. Поменялась тактика. Не один летит, а два или три. Это обычная ситуация. Поменялись и способы вооружения", — рассказал Барсик.Он добавил, что удается подавлять большой процент дронов противника, которые взрываются в стороне, не нанося ущерба. Собеседник агентства уточнил, что может говорить только про свой участок.
https://ria.ru/20240422/volnorez-1941472512.html
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Командир группы РЭБ о снижении эффективности украинских дронов
"У нас достаточно большой процент дронов, которые подавляем. Они взрываются, но взрываются в стороне". Командир группы радиоэлектронной борьбы рассказал РИА Новости, как его подразделению на Запорожском направлении удалось значительно снизить эффективность украинских дронов.
2024-08-02T11:35
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РИА Новости
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безопасность, технологии, вооруженные силы украины
Безопасность, Технологии, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Командир группы рассказал, как удалось подавить активность дронов ВСУ
Командир: РЭБ снизила результативность БПЛА ВСУ на Запорожском направлении
ТОКМАК (Запорожская обл.), 2 авг — РИА Новости. Подразделению радиоэлектронной борьбы удалось значительно снизить результативность украинских дронов на одном из участков Запорожского направления и усилить защиту артиллерии, рассказал РИА Новости командир группы РЭБ с позывным Барсик.
"Развитие техники не стоит на месте ни у нас, ни у противника. Каждый день появляется что-то новое. Еженедельно информация обновляется практически с нуля. Поэтому постоянно приходится находиться на пике информации. Анализировать, уточнять", — рассказал военнослужащий.
Он пояснил, что используются различные способы получения информации о новых модификациях БПЛА противника — от анализаторов спектров сигнала, которые обнаруживают беспилотник, фиксируя его рабочую частоту, до изучения посаженных или сбитых дронов.
"Если сравнивать с тем, что было год или полтора назад, — это небо и земля. Поменялась тактика. Не один летит, а два или три. Это обычная ситуация. Поменялись и способы вооружения", — рассказал Барсик.
Он добавил, что удается подавлять большой процент дронов противника, которые взрываются в стороне, не нанося ущерба. Собеседник агентства уточнил, что может говорить только про свой участок.