https://ria.ru/20240802/bolshinstvo-1963654442.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 02.08.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство опрошенных россиян, а именно 79,5%, доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,2% респондентов одобряют его работу, следует из результатов... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:50

2024-08-02T12:50

2024-08-02T12:50

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Большинство опрошенных россиян, а именно 79,5%, доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,2% респондентов одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 79,5% респондентов, недоверие выразили 16,3% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,8% россиян, не доверяют - 19,3%. Одобряют работу президента 77,2%, не одобряют - 14,3%. Работу председателя правительства РФ одобряют 54,2% россиян, неодобрение высказали 10,5%. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36,5% респондентов назвали "Единую Россию", 10% - КПРФ, 9,3% - ЛДПР, 5,9% - "Новые люди", 4,2% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,7% опрошенных россиян указали непарламентские партии, затруднились с ответом - 9,8%, при этом 12,4% заявили, что не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 22 по 28 июля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20240729/vtsiom-1962686798.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия