В РПЦ рассказали, кого допустят для совершения обрядов в больницах
Совершать обряды в больницах смогут только традиционные религии, заявили в РПЦ
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян и основах охраны здоровья предполагает посещение пациентов священнослужителями, представляющими только традиционные религии России, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
Госдумой РФ 30 июля принят законопроект, которым к полномочиям Минздрава отнесено определение требований к посещению священнослужителями пациентов медицинских организаций для совершения религиозных обрядов.
"Эти требования касаются исключительно священнослужителей централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. Священнослужители, не относящиеся к традиционным конфессиям, а также лица, чей священнический сан не подтвержден, не будут допускаться к пациентам в целях совершения религиозных обрядов. С принятием нового закона будут исключены случаи воспрепятствования доступу священнослужителей к пациентам, как это было в частности в ходе принятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщила игумения Ксения, текст ее комментария опубликован на сайте РПЦ.
Согласно новому закону общие требования будут определены нормативным правовым актом Минздрава России и станут обязательными для всех медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности.