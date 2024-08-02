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В РПЦ рассказали, кого допустят для совершения обрядов в больницах - РИА Новости, 02.08.2024
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Религия
 
12:03 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/bolnitsy-1963640015.html
В РПЦ рассказали, кого допустят для совершения обрядов в больницах
В РПЦ рассказали, кого допустят для совершения обрядов в больницах - РИА Новости, 02.08.2024
В РПЦ рассказали, кого допустят для совершения обрядов в больницах
Поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян и основах охраны здоровья предполагает посещение пациентов священнослужителями,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:03
2024-08-02T12:03
религия
россия
московская патриархия
госдума рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян и основах охраны здоровья предполагает посещение пациентов священнослужителями, представляющими только традиционные религии России, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).Госдумой РФ 30 июля принят законопроект, которым к полномочиям Минздрава отнесено определение требований к посещению священнослужителями пациентов медицинских организаций для совершения религиозных обрядов."Эти требования касаются исключительно священнослужителей централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. Священнослужители, не относящиеся к традиционным конфессиям, а также лица, чей священнический сан не подтвержден, не будут допускаться к пациентам в целях совершения религиозных обрядов. С принятием нового закона будут исключены случаи воспрепятствования доступу священнослужителей к пациентам, как это было в частности в ходе принятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщила игумения Ксения, текст ее комментария опубликован на сайте РПЦ.Согласно новому закону общие требования будут определены нормативным правовым актом Минздрава России и станут обязательными для всех медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности.
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россия, московская патриархия, госдума рф, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Московская Патриархия, Госдума РФ, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ рассказали, кого допустят для совершения обрядов в больницах

Совершать обряды в больницах смогут только традиционные религии, заявили в РПЦ

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСестры милосердия в Великом Новгороде
Сестры милосердия в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян и основах охраны здоровья предполагает посещение пациентов священнослужителями, представляющими только традиционные религии России, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
Госдумой РФ 30 июля принят законопроект, которым к полномочиям Минздрава отнесено определение требований к посещению священнослужителями пациентов медицинских организаций для совершения религиозных обрядов.
"Эти требования касаются исключительно священнослужителей централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. Священнослужители, не относящиеся к традиционным конфессиям, а также лица, чей священнический сан не подтвержден, не будут допускаться к пациентам в целях совершения религиозных обрядов. С принятием нового закона будут исключены случаи воспрепятствования доступу священнослужителей к пациентам, как это было в частности в ходе принятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщила игумения Ксения, текст ее комментария опубликован на сайте РПЦ.
Согласно новому закону общие требования будут определены нормативным правовым актом Минздрава России и станут обязательными для всех медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности.
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