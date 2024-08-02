https://ria.ru/20240802/bolnitsy-1963640015.html

В РПЦ рассказали, кого допустят для совершения обрядов в больницах

В РПЦ рассказали, кого допустят для совершения обрядов в больницах - РИА Новости, 02.08.2024

В РПЦ рассказали, кого допустят для совершения обрядов в больницах

Поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян и основах охраны здоровья предполагает посещение пациентов священнослужителями,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:03

2024-08-02T12:03

2024-08-02T12:03

религия

россия

московская патриархия

госдума рф

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95965/93/959659354_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ddcc07e3c31e0dd29027719fc6166878.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян и основах охраны здоровья предполагает посещение пациентов священнослужителями, представляющими только традиционные религии России, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).Госдумой РФ 30 июля принят законопроект, которым к полномочиям Минздрава отнесено определение требований к посещению священнослужителями пациентов медицинских организаций для совершения религиозных обрядов."Эти требования касаются исключительно священнослужителей централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. Священнослужители, не относящиеся к традиционным конфессиям, а также лица, чей священнический сан не подтвержден, не будут допускаться к пациентам в целях совершения религиозных обрядов. С принятием нового закона будут исключены случаи воспрепятствования доступу священнослужителей к пациентам, как это было в частности в ходе принятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщила игумения Ксения, текст ее комментария опубликован на сайте РПЦ.Согласно новому закону общие требования будут определены нормативным правовым актом Минздрава России и станут обязательными для всех медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности.

https://ria.ru/20240728/patriarkh-1962500741.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, московская патриархия, госдума рф, русская православная церковь, религия