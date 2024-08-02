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Российские бойцы научились применять мины ТМ-62 для подрыва "опорников" ВСУ
Российские бойцы научились применять мины ТМ-62 для подрыва "опорников" ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
Российские бойцы научились применять мины ТМ-62 для подрыва "опорников" ВСУ
Российские бойцы, участвовавшие в штурме Урожайного в ДНР, неоднократно применяли переделанные противотанковые мины ТМ-62 для подрыва опорных пунктов... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:05
2024-08-02T05:05
2024-08-02T07:53
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские бойцы, участвовавшие в штурме Урожайного в ДНР, неоднократно применяли переделанные противотанковые мины ТМ-62 для подрыва опорных пунктов противника, сообщило в пятницу Минобороны России."В ходе штурмовых действий населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" из Бурятии неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов противника при помощи переделанных противотанковых мин ТМ-62", — говорится в сообщении.Как пояснил стрелок с позывным "Белый", мины дорабатывались самостоятельно следующим образом: выкручивался детонатор, закладывался тротил, ставился капсюль с детонатором. "Потом у нас было буквально семь секунд с момента, как закинули, до детонации", — рассказал боец.По его словам, эффект от заброшенной в сооружение мины гораздо выше, чем от гранаты. Этот способ позволил гарантированно выводить противника из строя за счет мощного взрыва, который не выдерживали переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы, пояснили в Минобороны.Об освобождении Урожайного российское военное ведомство сообщило 14 июля.ТМ-62 — советская противотанковая мина, оснащена взрывчаткой массой до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские бойцы научились применять мины ТМ-62 для подрыва "опорников" ВСУ
Минобороны: бойцы ВС РФ при штурме Урожайного применяли переделанные мины ТМ-62
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские бойцы, участвовавшие в штурме Урожайного в ДНР, неоднократно применяли переделанные противотанковые мины ТМ-62 для подрыва опорных пунктов противника, сообщило в пятницу Минобороны России.
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"В ходе штурмовых действий населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" из Бурятии неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов противника при помощи переделанных противотанковых мин ТМ-62", — говорится в сообщении.
Как пояснил стрелок с позывным "Белый", мины дорабатывались самостоятельно следующим образом: выкручивался детонатор, закладывался тротил, ставился капсюль с детонатором.
"Потом у нас было буквально семь секунд с момента, как закинули, до детонации", — рассказал боец.
По его словам, эффект от заброшенной в сооружение мины гораздо выше, чем от гранаты. Этот способ позволил гарантированно выводить противника из строя за счет мощного взрыва, который не выдерживали переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы, пояснили в Минобороны.
Об освобождении Урожайного российское военное ведомство сообщило 14 июля.
ТМ-62 — советская противотанковая мина, оснащена взрывчаткой массой до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.