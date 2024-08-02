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На северо-востоке Англии начались беспорядки с участием ультраправых - РИА Новости, 02.08.2024
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23:47 02.08.2024 (обновлено: 23:53 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/besporyadki-1963797710.html
На северо-востоке Англии начались беспорядки с участием ультраправых
На северо-востоке Англии начались беспорядки с участием ультраправых - РИА Новости, 02.08.2024
На северо-востоке Англии начались беспорядки с участием ультраправых
Беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:47
2024-08-02T23:53
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в английском Саутпорте, унесшего жизни троих детей, сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на полицию. Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе приведены в состояние повышенной готовности в ожидании протестов ультраправых, которых в Великобритании ожидается не менее 35 на этих выходных. "Беспорядки начались в Сандерленде... В полицейских, пытающихся сдержать несколько сотен протестующих, швыряют пивные бочки", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается также, что участники беспорядков перевернули и подожгли автомобиль, в полицейских летят камни, протестующие скандируют лозунги против массовой миграции. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и ещё ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html
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в мире, англия, уэльс, лондон, тейлор свифт (певица)
В мире, Англия, Уэльс, Лондон, Тейлор Свифт (певица)
На северо-востоке Англии начались беспорядки с участием ультраправых

SkyNews: беспорядки с участием сотен ультраправых разгорелись в Сандерленде

© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись в городе Сандерленд на северо-востоке Англии на фоне недавнего нападения с ножом в английском Саутпорте, унесшего жизни троих детей, сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на полицию.
Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе приведены в состояние повышенной готовности в ожидании протестов ультраправых, которых в Великобритании ожидается не менее 35 на этих выходных.
Столкновения с полицией в английском городе Саутпорте. 30 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Англии после гибели детей прошли столкновения с полицией
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«
"Беспорядки начались в Сандерленде... В полицейских, пытающихся сдержать несколько сотен протестующих, швыряют пивные бочки", - говорится в сообщении телеканала.
Сообщается также, что участники беспорядков перевернули и подожгли автомобиль, в полицейских летят камни, протестующие скандируют лозунги против массовой миграции.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и ещё ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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