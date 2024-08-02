https://ria.ru/20240802/bespilotniki-1963590909.html

Над Курской областью и Краснодарским краем сбили шесть беспилотников ВСУ

Над Курской областью и Краснодарским краем сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024

Над Курской областью и Краснодарским краем сбили шесть беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем, сообщили... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:17

2024-08-02T07:17

2024-08-02T07:17

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем, сообщили в пятницу в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и четыре БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240802/signal-1963590568.html

курская область

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безопасность, курская область, краснодарский край, россия