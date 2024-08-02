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Над Курской областью и Краснодарским краем сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/bespilotniki-1963590909.html
Над Курской областью и Краснодарским краем сбили шесть беспилотников ВСУ
Над Курской областью и Краснодарским краем сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
Над Курской областью и Краснодарским краем сбили шесть беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем, сообщили... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:17
2024-08-02T07:17
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
краснодарский край
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем, сообщили в пятницу в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и четыре БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240802/signal-1963590568.html
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безопасность, курская область, краснодарский край, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Краснодарский край, Россия
Над Курской областью и Краснодарским краем сбили шесть беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила и перехватила шесть украинских беспилотников

© Минобороны РоссииРасчет ЗРПК "Панцирь-С1"
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Минобороны России
Расчет ЗРПК "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем, сообщили в пятницу в Минобороны России.
«
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и четыре БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьКраснодарский крайРоссия
 
 
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