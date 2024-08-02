https://ria.ru/20240802/bespilotnik-1963618619.html

В Белгородской области сбили два беспилотника

В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 02.08.2024

В Белгородской области сбили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:39

2024-08-02T10:39

2024-08-02T10:42

белгородская область

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго августа около 08.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240802/khutor-1963595270.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия