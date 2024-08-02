https://ria.ru/20240802/belgorod-1963659185.html

Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 02.08.2024

Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:00

2024-08-02T13:00

2024-08-02T13:09

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Пять раз за это утро была объявлена ракетная опасность. Нашей системой ПВО сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963573605.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия