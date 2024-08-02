https://ria.ru/20240802/belgorod-1963659185.html
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 02.08.2024
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:00
2024-08-02T13:00
2024-08-02T13:09
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Пять раз за это утро была объявлена ракетная опасность. Нашей системой ПВО сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963573605.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
ПВО в Белгородской области сбила несколько воздушных целей