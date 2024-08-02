https://ria.ru/20240802/belgorod-1963606555.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:55
2024-08-02T09:55
2024-08-02T10:05
белгород
шебекино
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Угрозу ракетного обстрела объявляют третий раз в пятницу."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, шебекино, белгородский район, происшествия
Белгород, Шебекино, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили третью за день ракетную опасность